ABD'de koronavirüse yakalanan doktorda semptomlar 100 gündür geçmedi

ABD’nin New York kentinde yaşayan bir doktor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) atlatmasına rağmen 100 günü aşkın bir süredir semptom göstermeye devam ettiğini söyledi.

NTV'de yer alan habere göre, Psikiyatrsit Dr. Yochai Re’em 14 Mart’ta yüksek ateş, iştah kaybı ve bacak ağrısı nedeniyle hastaneye başvurdu. 30 yaşındaki doktorun yeni tip corona virüse yakalandığı açıklandı. Ancak, tedavisinin ardından 4 ay geçmesine rağmen Re’em, midesindeki ağrı ve bulantının, bacağındaki huzursuzluğun ve karaciğerindeki fonksiyon bozukluklarının devam ettiğini belirtti.

STAT News’e konuşan doktor, umutsuz hissettiğini ve bazı günler dünyada 552 bin kişiyi öldüren virüsten hiç kurtulamayacağını düşündüğünü açıkladı.Hastalığının ilk günlerinde meslektaşlarını endişelendirmek istemediğini belirten Re’em acil servise başvurmadığını ancak daha sonraki günlerde yoğun mide bulantısı ve kas ağrısı nedeniyle karaciğer fonksiyonlarına bakıldığını aktardı.

SEMPTOMLAR HAFİFLEMEDİ

“Rutin testler kanımdaki karaciğer enzimlerinin olması gerektiğinden yüksek olduğunu, ancak aşırı yüksek olmadığını gösterdi. Bu yüzden eve döndüm” diyen Re’em, hastalığın 14. gününde de hala solunum ile ilgili bir semptom yaşadığını ve yaşadığı diğer komplikasyonların hafiflemeyerek devam ettiğini söyledi.