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ABD'de koronavirüsten can kaybı 100 bini aştı

DÜNYA HABERLERİ  | 26.05.2020 19:37 | Son Güncelleme

ABD'de koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 100 bini aştı.

ABD'de koronavirüsten can kaybı 100 bini aştı

Kovid-19'un dünyada en çok etkilediği ABD'de bilanço her geçen gün ağırlaşırken, salgındaki rakamlarda önemli bir eşik geçildi.

Salgına ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bin barajını aşarak, 100 bin 21'i buldu.

Öte yandan virüs teşhisi konulan kişilerin sayısı da 1 milyon 713 bini buldu.

ABD'yi ölü sayısı bakımından 37 bin 48 ile İngiltere, 32 bin 955 ile İtalya ve 28 bin 432 ile İspanya izliyor.

SALGININ MERKEZİ NEW YORK

Öte yandan son günlerde düşen vaka ve ölü sayılarına rağmen New York eyaleti ülkedeki salgının sıcak noktası olmayı sürdürüyor. Yaklaşık 368 bin kişiye virüs teşhisi konulan New York'ta, 29 binden fazla kişi de virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Salgının bir diğer sıcak noktası New York'un komşusu New Jersey'de de 155 binden fazla vaka tespit edilirken, yaşamını yitirenlerin sayısı da 11 bini geçti.

İLK VAKA 21 OCAK'TA, İLK ÖLÜM 1 MART'TA

ABD'de virüse "ilk kez" 21 Ocak'ta Washington eyaletinde 30'lu yaşlarda ve son dönemde Vuhan'a seyahat eden bir erkekte rastlanırken; ilk ölüm 1 Mart'ta yine Washington eyaletinde gerçekleşti.

Mart sonuna gelindiğinde ise ülkedeki vakalar 187 bin 945'e ulaşmış, 3 bin 889 kişi ise virüs nedeniyle can vermişti.

Ancak ABD'de asıl salgın nisan ayında başladı. Nitekim 1 Nisan'da ülkede 214 bin 375 vaka varken, bu rakam 15 Nisan'da 641 bin 778'e, 30 Nisan'da ise 1 milyon 95 bine ulaştı.

Nisanda 59 bin 17 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. 1 Nisan'da 4 bin 839 olan ölü sayısı, 15 Nisan'da 32 bin 568'e, 30 Nisan'da ise 63 bin 856'ya ulaştı.

(AA)

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