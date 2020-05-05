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ABD'de koronavirüsten can kaybı 69 bin 974'e yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 05.05.2020 17:03 | Son Güncelleme

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1338 artarak 69 bin 974’e yükseldi.

ABD'de koronavirüsten can kaybı 69 bin 974'e yükseldi

Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 24 bin 109 artarak 1 milyon 214 bin 23'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1338 artarak 69 bin 974’e yükseldi.

ABD'yi, 250 bin 561 vakayla İspanya, 211 bin 938 ile İtalya ve 190 bin 584 ile İngiltere takip ediyor.

ABD'de şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 7 milyon 485 bine yaklaşırken, iyileşen hasta sayısı ise 188 bini geçti.

SALGININ MERKEZİ NEW YORK

ABD genelinde ise New York, 327 bin 374 vaka ve 24 bin 944 can kaybıyla salgından en fazla etkilenen eyalet olma konumunu sürdürüyor.

New York'u 129 bin 345 vakayla New Jersey ve 69 bin 87 vakayla Massachusetts takip ediyor.

(AA)

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