HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ABD'de koronavirüsten son 24 saatte 1511 kişi öldü

ABD'de koronavirüsten son 24 saatte 1511 kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2020 17:06 | Son Güncelleme

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1511 artarak, 102 bin 197'ye yükseldi.

ABD'de koronavirüsten son 24 saatte 1511 kişi öldü

ABD, Kovid-19 salgınının merkez üssü ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 18 bin 817 artarak 1 milyon 747 bin 781'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1511 artarak, 102 bin 197'ye çıktı.

ABD'yi 414 bin 661 vakayla Brezilya, 379 bin 51 vakayla Rusya ve 283 bin 849 vakayla İspanya izliyor.

Kaynak: AA


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dedesi hediye etti! Gizemli taşı kasada saklıyor Dedesi hediye etti! Gizemli taşı kasada saklıyor
Buket Aydın hangi kanalla anlaştı?Buket Aydın hangi kanalla anlaştı?
Corona virüs hakkında endişe verici gelişmeCorona virüs hakkında endişe verici gelişme

En Çok Okunan Haberler

YKS'ye girecekler dikkat! 30 Mayıs'ta başlıyor

YKS'ye girecekler dikkat! 30 Mayıs'ta başlıyor

Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Kritik toplantı başladı

Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Kritik toplantı başladı

'10 milyonum olsa müziği bırakırım' dedi para yağdı

'10 milyonum olsa müziği bırakırım' dedi para yağdı

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si değişimi ve mini şortlu pozuyla gündem oldu

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si değişimi ve mini şortlu pozuyla gündem oldu

Dünyanın her yerinden Türkiye'ye gelecekler

Dünyanın her yerinden Türkiye'ye gelecekler

Çin'den flaş karar! Kabul edildi

Çin'den flaş karar! Kabul edildi

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Buket Aydın ekranlara döneceği tarihi açıkladı

Buket Aydın ekranlara döneceği tarihi açıkladı

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 47 bin 831 kişiye ceza yağdı

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 47 bin 831 kişiye ceza yağdı

Bilim Kurulu üyesi: Aşı bulunana kadar devam edecek

Bilim Kurulu üyesi: Aşı bulunana kadar devam edecek

Diğer Haberler
Malatya'da koronavirüs alarmı! İl Sağlık Müdürü Recep Bentli uyardı

Koronavirüs alarmı! İl Sağlık Müdürü uyardı

'Düşen gök taşı parçalarının değeri ne kadar?' sorusunun cevabı belli oldu

İşte 'Gök taşı parçalarının değeri ne kadar?' sorusunun cevabı

Buket Aydın hangi kanalla anlaştı? İşte o iddia

Buket Aydın hangi kanalla anlaştı?

'Erzurum'da gök taşı bulundu' iddiası!

Mantar ararken buldu! Yetkililerle iletişime geçti

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Önce tokalaşıp öpüştüler, sonra bıçaklarla kavga ettiler

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Önce tokalaşıp öpüştüler, sonra bıçaklarla kavga ettiler

Kafelerde cansız mankenli sosyal mesafe önlemi başlıyor

Hazırlıklar başladı! Kafelerde ilginç sosyal mesafe önlemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.