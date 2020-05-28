ABD'de koronavirüsten son 24 saatte 1511 kişi öldü

ABD, Kovid-19 salgınının merkez üssü ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 18 bin 817 artarak 1 milyon 747 bin 781'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1511 artarak, 102 bin 197'ye çıktı.

ABD'yi 414 bin 661 vakayla Brezilya, 379 bin 51 vakayla Rusya ve 283 bin 849 vakayla İspanya izliyor.

Kaynak: AA





