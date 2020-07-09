ABD’de koronavirüsten yeni vaka rekoru! Bir günde 60 bin arttı

Koronavirüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, vaka ve ölü sayılarıyla salgının merkez üssü haline gelen ABD’de tablo giderek ağırlaşıyor.

Salgın etkisini kaybetmek bir yana, ABD’de 7 aydır en yüksek seviyeleri görmeye başladı. John Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre ülkede yeni vaka sayılarında rekor kırıldı. Çarşamba günü itibarıyla 60 bin 20 kişiye koronavirüsü tanısı koyuldu. Bir önceki rekor geçtiğimiz cuma günü 56 bin 818’le kırılmıştı.

TOPLAM VAKA 3 MİLYONU AŞTI

Böylelikle ülkede kritik bir sınır daha aşıldı. Ülke genelindeki toplam vaka sayısı 3 milyon sınırını geçerek 3 milyon 54 bine ulaştı.

Can kayıpları da Haziran ayı başından bu yana en yüksek seviyeyi görürken, 900’den fazla kişi hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı 132 bin 299 olarak açıklandı.

42 EYALETTE ARTIŞ VAR

ABD’de 42 eyalette vakaların sayısı artış gösterirken, Florida’da yaklaşık 10 bin, Texas’ta 9 bin 500 ve California’da 8 bin 500’den fazla yeni vaka rapor edildi. California ve Texas’ta ölü sayılarında da günlük rekorlar kırıldı.

