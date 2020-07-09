HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD’de koronavirüsten yeni vaka rekoru! Bir günde 60 bin arttı

ABD’de koronavirüsten yeni vaka rekoru! Bir günde 60 bin arttı

DÜNYA HABERLERİ  | 09.07.2020 08:07 | Son Güncelleme

Koronavirüsünün merkez üssü olarak gösterilen ABD'de yeni vaka sayıları rekor artış gösterdi. Ülkede bir günde 60 bin 20 yeni tanı koyulurken, toplam vaka sayısı da 3 milyonu aştı.

ABD’de koronavirüsten yeni vaka rekoru! Bir günde 60 bin arttı

Koronavirüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, vaka ve ölü sayılarıyla salgının merkez üssü haline gelen ABD’de tablo giderek ağırlaşıyor.

Salgın etkisini kaybetmek bir yana, ABD’de 7 aydır en yüksek seviyeleri görmeye başladı. John Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre ülkede yeni vaka sayılarında rekor kırıldı. Çarşamba günü itibarıyla 60 bin 20 kişiye koronavirüsü tanısı koyuldu. Bir önceki rekor geçtiğimiz cuma günü 56 bin 818’le kırılmıştı.

TOPLAM VAKA 3 MİLYONU AŞTI

Böylelikle ülkede kritik bir sınır daha aşıldı. Ülke genelindeki toplam vaka sayısı 3 milyon sınırını geçerek 3 milyon 54 bine ulaştı.

Can kayıpları da Haziran ayı başından bu yana en yüksek seviyeyi görürken, 900’den fazla kişi hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı 132 bin 299 olarak açıklandı.

42 EYALETTE ARTIŞ VAR

ABD’de 42 eyalette vakaların sayısı artış gösterirken, Florida’da yaklaşık 10 bin, Texas’ta 9 bin 500 ve California’da 8 bin 500’den fazla yeni vaka rapor edildi. California ve Texas’ta ölü sayılarında da günlük rekorlar kırıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Tatil sezonunu açtı! Ünlü oyuncudan cesur pozlar Tatil sezonunu açtı! Ünlü oyuncudan cesur pozlar
Komşudan kötü haber! Rekor kırdıKomşudan kötü haber! Rekor kırdı
Kurban Bayramı ikramiyesi erken verilecek mi?Kurban Bayramı ikramiyesi erken verilecek mi?

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Eşini minibüste bir kadınla yakaladı! Çılgına döndü

Eşini minibüste bir kadınla yakaladı! Çılgına döndü

Bu bankalardan kredi çekebilirsiniz...

Bu bankalardan kredi çekebilirsiniz...

Hiçbir pişti bu kadar acı olmamıştı

Hiçbir pişti bu kadar acı olmamıştı

Operasyondan dönüyorlardı! Askeri helikopter bu hale geldi

Operasyondan dönüyorlardı! Askeri helikopter bu hale geldi

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı

İlginizi Çekebilir

Tek bir kare fotoğraf dünyayı ayağa kaldırdı

Tek bir kare fotoğraf dünyayı ayağa kaldırdı

Rusya'yla ilgili çarpıcı Libya iddiası

Rusya'yla ilgili çarpıcı Libya iddiası

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Daha fazla dayanamadı, otoparkta doğurdu

Daha fazla dayanamadı, otoparkta doğurdu

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

Diğer Haberler
BM Güvenlik Konseyi Rusya'nın Suriye tasarısını reddetti

BM Güvenlik Konseyi Rusya'nın Suriye tasarısını reddetti

Irak'ta bir günde en yüksek vaka sayısı kayda geçti

Komşudan kötü haber! Rekor kırdı

Fransa'dan Türkiye'ye Libya suçlaması

Fransa'dan Türkiye'ye Libya suçlaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo açıkladı! Rumlara askeri destek

Kıbrıs'ta gerginlik yaratacak hamle! Rumlara askeri destek

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 965'e yükseldi

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 965'e yükseldi

ABD'de Starbucks şubesinde Müslüman bir kadının bardağına IŞİD yazıldı

Starbucks'ta bardağına IŞİD yazıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.