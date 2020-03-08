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ABD’de koronavirüsü salgınında ölenlerin sayısı 19’a yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 08.03.2020 09:31 | Son Güncelleme

ABD’de korona virüsü nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile ölenlerin sayısı 19’a yükseldi. New York’ta ise yeni tip koronavirüsü vaka sayısının bir günde 89’a yükselmesi üzerine eyalette "acil durum" ilan edildi.

ABD’de koronavirüsü salgınında ölenlerin sayısı 19’a yükseldi

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsü nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri’nde her geçen gün can kaybı artıyor. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi. ABD genelinde koronavirüs kaynaklı ölümlerin 19’a ulaştığı bildirilirken, virüs görülen eyalet sayısının ise 36’ya yükseldiği açıklandı. Koronavirüsü vakası nedeniyle ülke genelinde konserler ve konferanslar da iptal ediliyor. Salgının görüldüğü birçok eyalette okullarda eğitime ara verilirken, spor müsabakaları da iptal ediliyor.

TRUMP VE AİLESİ RİSK ALTINDA MI?

ABD Başkanı Donald Trump’ın Maryland eyaletinde 29 Şubat’ta katıldığı Muhafazakarlar Siyasi Eylem Konferansı’nda bir kişide koronavirüsü görüldü. Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence’in söz konusu katılımcı ile birebir iletişime girmediği, Trump ailesi ve Beyaz Saray için herhangi bir risk oluşmadığı, konuya ilişkin her türlü önlemin alındığı ifade edildi.

New York’ta ise yeni tip koronavirüsü vaka sayısının bir günde 89’a yükselmesi üzerine eyalette "acil durum" ilan edildi.

(İHA)

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