ABD'de Kovid-19 bağlantılı ölümlerin gizlendiği iddiası

New York Times ve Wall Street Journal’de yer alan ve konu hakkında bilgisi olan kişilere dayandırılan haberlere göre, New York Valiliğinin Temmuz 2020’de açıkladığı raporda sadece bakımevlerinde Kovid-19’dan ölenlerin gösterildiği, bakımevlerinde virüse yakalanıp hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybedenlerin ise rapora dahil edilmediği kaydedildi.

Haberlerde, Cuomo’nun danışmanları ile sağlık yetkililerinin eyalette bulunan yaklaşık 600 bakımevindeki Kovid-19 bağlantılı ölümlerin toplam sayısı hakkında önceden bilgisi olduğu ancak verilerin kasıtlı olarak kamudan gizlendiğinin ortaya çıktığı iddia edildi.

NEW YORK BAKIMEVLERİNDE KOVİD-19 VERİLERİ OLAYI

New York Başsavcılığının 28 Ocak’ta yayımladığı 76 sayfalık raporda eyaletin sağlık departmanı, bakımevlerindeki Kovid-19 ölümlerini yüzde 50’ye varan oranda az göstermekle eleştirilmişti.

Raporda, geçen yaz yapılan şikayet üzerine New York’taki bakımevlerinde başlatılan incelemeler sonucunda, New York eyaleti yetkililerinin 8 bin 500 civarında açıkladığı Kovid-19 bağlantılı ölüm raporuna rağmen 15 binden fazla can kaybının tespit edildiği kaydedilmişti.