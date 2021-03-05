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ABD'de Kovid-19 bağlantılı ölümlerin gizlendiği iddiası

05.03.2021 21:08 | Son Güncelleme:
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ABD'de Kovid-19 bağlantılı ölümlerin gizlendiği iddiası

ABD’nin New York eyaletinde tartışmalara neden olan bakımevlerindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ölümleri sayısının, Vali Andrew Cuomo’nun üst düzey danışmanlarının sağlık yetkililerine müdahalesi sonucu, bilerek az gösterildiği öne sürüldü.

New York Times ve Wall Street Journal’de yer alan ve konu hakkında bilgisi olan kişilere dayandırılan haberlere göre, New York Valiliğinin Temmuz 2020’de açıkladığı raporda sadece bakımevlerinde Kovid-19’dan ölenlerin gösterildiği, bakımevlerinde virüse yakalanıp hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybedenlerin ise rapora dahil edilmediği kaydedildi.

Haberlerde, Cuomo’nun danışmanları ile sağlık yetkililerinin eyalette bulunan yaklaşık 600 bakımevindeki Kovid-19 bağlantılı ölümlerin toplam sayısı hakkında önceden bilgisi olduğu ancak verilerin kasıtlı olarak kamudan gizlendiğinin ortaya çıktığı iddia edildi.

NEW YORK BAKIMEVLERİNDE KOVİD-19 VERİLERİ OLAYI

New York Başsavcılığının 28 Ocak’ta yayımladığı 76 sayfalık raporda eyaletin sağlık departmanı, bakımevlerindeki Kovid-19 ölümlerini yüzde 50’ye varan oranda az göstermekle eleştirilmişti.

Raporda, geçen yaz yapılan şikayet üzerine New York’taki bakımevlerinde başlatılan incelemeler sonucunda, New York eyaleti yetkililerinin 8 bin 500 civarında açıkladığı Kovid-19 bağlantılı ölüm raporuna rağmen 15 binden fazla can kaybının tespit edildiği kaydedilmişti.

Cuomo yönetimi bakımevlerindeki gerçek verileri gizlemekle suçlanmıştı.

Cuomo’nun baş danışmanı Melissa DeRose, 10 Şubat’ta eyalet milletvekillerine, bakımevleri ile ilgili verileri, eski başkan Donald Trump yönetimi tarafından siyasallaştırılmasından endişe duydukları için açıklamayı ertelediklerini savunmuştu.

Associated Press’in (AP) ulaştığı kayıtlara dayanarak yaptığı bir haberde de ayrıca eyalet yetkililerinin salgınının başladığı ilk aylarda virüse yakalanan 9 binden fazla hastayı hastanelerden bakımevlerine geri gönderdiği iddia edilmişti.

Haberde, söz konusu rakamın, eyalet sağlık departmanı tarafından salgının ilk aylarında rapor edilen orandan yüzde 40 daha fazla olduğuna da dikkat çekilerek eyalet yönetimi bakımevi sakinleri ve aileleri tarafından salgını daha fazla yayma ve ölümlere neden olmakla eleştirilmişti.

Cuomo, 16 Şubat’taki basın toplantısında, bakımevlerindeki Kovid-19 ölümlerinin gizlenmesiyle ilgili eleştiriler üzerine hata yaptıklarını ve yeterince şeffaf olamadıklarını kabul etmiş, “Bakımevlerindeki Kovid-19 verilerini kamuoyuyla paylaşmalıydık. Daha farklı olabilirdi, dersimizi aldık.” diye konuşmuştu.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)

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