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ABD’de kritik koronavirüs uyarısı: Şubat ayında ölü sayısı 500 bini bulabilir

DÜNYA HABERLERİ  | 24.10.2020 10:00 | Son Güncelleme

ABD’de koronavirüs kaynaklı ölümlerin Şubat ayında 500 bine çıkabileceği belirtildi.

ABD’de kritik koronavirüs uyarısı: Şubat ayında ölü sayısı 500 bini bulabilir

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 149 bin 367’ye, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 42 milyon 497 bin 381’e yükseldi. Alınan tüm önlemlere rağmen dünyanın çeşitli ülkelerinde vaka sayısı artıyor. ABD’de uzmanlar, koronavirüs (Covid-19) kaynaklı ölümlerin Şubat ayında 500 bine çıkabileceğini açıkladı.

ŞUBAT AYI İÇİN KRİTİK UYARI

Washington Üniversitesi Sağlık Ölçüm ve Değerlendirme Enstitüsü ABD’de koronavirüs ölümlerinin tüm Amerikalılar maske takmadığı sürece Şubat ayında 500 bine çıkabileceğini öngördü. Vaka sayısı 8 milyon 746 bin 953’e yükselen ABD’de salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 229 bin 284’e yükseldi. Ülkede ölümlerin kırsal bölgelerde merkez bölgelere göre daha fazla artış göstermeye başladığı da belirtildi.

Kaynak: DHA


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