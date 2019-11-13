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ABD'de kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la görüşecek

DÜNYA HABERLERİ  | 13.11.2019 19:05 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la saat 20.00'da Beyaz Saray'da bir araya gelecek. İki liderin görüşmesinde önemli başlıklar ele alınacak.

ABD'de kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye önemli bir ziyaret gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump Beyaz Saray'da TSİ 20.00'da bir araya gelecek. Görüşmenin 1,5 saat sürmesi planlanıyor.

Görüşmenin ardından iki lider kameraların karşısına geçecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra da ABD Diyanet Merkezi’nde vatandaşlarla buluşacak.

HEYETTE KİMLER BULUNUYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Washington'a geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump Son dakika

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