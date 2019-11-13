ABD'de kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye önemli bir ziyaret gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump Beyaz Saray'da TSİ 20.00'da bir araya gelecek. Görüşmenin 1,5 saat sürmesi planlanıyor.

Görüşmenin ardından iki lider kameraların karşısına geçecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra da ABD Diyanet Merkezi’nde vatandaşlarla buluşacak.

HEYETTE KİMLER BULUNUYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Washington'a geldi.

