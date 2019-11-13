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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

DÜNYA HABERLERİ  | 13.11.2019 19:05 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da bir araya geldi. İki lider kritik görüşme öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'nin sınırlarının güvende olmasından memnun olduğunu belirten Trump, Erdoğan'a Suriye konusunda teşekkür etti. Trump-Erdoğan arasındaki ikili görüşme 1 saat 15 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye önemli bir ziyaret gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, saat 20.00 sıralarında Beyaz Saray'a geldi.

Beyaz Saray'a gelişinde tören kıtası tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, makam aracından inişlerinde ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump ile tokalaşarak gazetecileri selamladı.

Daha sonra Şeref Defteri'ni imzalayan Erdoğan, baş başa görüşme için Oval Ofis'e geçti.

İKİLİ GÖRÜŞME 1 SAAT 15 DAKİKA SÜRDÜ

TSİ 20.13'te başlayan görüşme sona erdi. 30 dakika olacağı belirtilen ikili görüşme yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Erdoğan ve Trump'ın görüşmesine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile tercümanlar yer aldı.

ZİRVE ÖNCESİ AÇIKLAMALAR

Kritik zirve öncesinde kısa açıklama yapan Erdoğan ve Trump, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TRUMP: SINIRLARINIZIN GÜVENDE OLMASINDAN MEMNUNUM

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin kuzeyindeki son durumla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

“Ateşkes devam ediyor, Kürtlerle görüşüyoruz, gayet memnun görünüyorlar. Artık diğer insanların sınırları için endişelenmeyi bırakmamız gerektiğiniz düşündüm. 10 bin kilometre uzaklıkta ve bin yıllık bir süreçten bahsediyoruz.

TRUMP'TAN SURİYE TEŞEKKÜRÜ

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptıkları için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Onların sorunlarını anlıyorum. Sınırınızın güvende olmasından memnunum. Sadece petrolü güvence altına almak için asker bıraktık. Üzerinde konuştuğumuz bölgede Türkiye'den de birçok insan hayatını kaybetti. Bunun hakkında da bir şeyler yapmak zorundayız. Bu tek yön bir yol değil. İlk günden beri dostuz, birbirlerimizi çok iyi anlıyoruz. Sizi burada ağırlamak büyük şeref."

ERDOĞAN: HER ŞEYİ ETRAFLICA ANLATACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Basın toplantısında her şeyi etraflıca anlatacağız" diye konuştu.

TRUMP: S-400 VE F-35 KONULARINI DA KONUŞACAĞIZ

Donald Trump, görüşmede bir soru üzerine S-400 ve F-35’leri de konuşacaklarını ifade etti.

Trump, "Türkiye hem F-35 hem S-400'e sahip olacak mı?" şeklindeki bir soruya "Bu konu hakkında konuşacağız, basın toplantısı yapacağız" şeklinde yanıt verdi.

"AZİL SORUŞTURMASI TAM BİR CADI AVI"

Trump, azil soruşturmasıyla ilgili sorulara karşılık “Azil soruşturması tam bir cadı avı. İzlemiyorum. Bana rapor sunacaklar" dedi.

"TÜRKİYE IŞİD'LİLERİN İCABINA BAKIYOR"

IŞİD'le ilgili de açıklamalarda bulunan Trump, "IŞİD'i yüzde 100 bitirdik.Bir ve iki numaralı ismi yok ettik. Türkler IŞİD'lileri izliyor. Türkiye de yakın zamanda 100 IŞİD'liyi yakaladı ve icabını bakıyorlar" ifadelerini kullandı.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARET

Trump, iki ülke arasındaki ticaretle ilgili soruya ise şöyle yanıt verdi: "Ticari ilişkilerimizi geliştirmekten yanayız. Ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarabiliriz. Şu anda 20 milyar dolarlık bir hacmimiz var. Çok yakın bir sürede 120 milyar dolara çıkabiliriz."

Özellikle azil soruşturması konusunda ısrarlı sorular üzerine basın toplantısı sona erdirildi ve gazeteciler dışarı çıkartıldı.

ERDOĞAN VE TRUMP ÇALIŞMA YEMEĞİNDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki ikili görüşmenin ardından çalışma yemeğine geçti.

Erdoğan ve Trump’ın basın toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor.


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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump Son dakika kritik zirve

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Okuyucu Yorumları 45 yorum
dünya lideri sn. RECEP TAYYİP ERDOĞAN
dünyanın bundan haberi var mi
Her gittiği ülkede sevgi seline bak bundan önce varmıydı böyle
Hacı böylede kapak yapılmaz ki..
herkesin herşeyden haberi varda bir senin yok
@volkan_cesur_1979 Bu zekayla bu kadar kapak :) Komiksiniz...
kendinin bile haberi yok :))
senin dünyadan haberin var mı bebe
Chp, "biz senin arkanda oluruz" demiş. Olsanız ne olur. Trump tek başına hepinize yeter.
@extreem chp arkasında olsa ne olmasa ne. adam tak diye emir veriyor bizimki şak diye yapıyor. nerdeyse özür dileyecekler amerikadan size böyle bir mektup yazdırdık çok üzgünüz diyecekler. çöpe attım dediği mektubu çöpten bulmuş tekrar düzeltmiş trump a götürüyor
biraz gozlugunuzu cikarin bakin etrafiniza......
@extreem CHP yönetimi arkadan hançerlemek için orada. Hangi milli meselede net şekilde destek oldu ki burada olsun? Sadece başta destek açıklaması yaparlar ardından siyasi rant için suyu bulandırmaktan başka bir iş yapmazlar. Keşke yanılsak da bu defa devletinin yanında yer alsa, arkasından hançerlemese...
Amerikanci mi oldunuz?
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