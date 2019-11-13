Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

“Ateşkes devam ediyor, Kürtlerle görüşüyoruz, gayet memnun görünüyorlar. Artık diğer insanların sınırları için endişelenmeyi bırakmamız gerektiğiniz düşündüm. 10 bin kilometre uzaklıkta ve bin yıllık bir süreçten bahsediyoruz.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin kuzeyindeki son durumla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

Erdoğan ve Trump'ın görüşmesine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile tercümanlar yer aldı.

Beyaz Saray'a gelişinde tören kıtası tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, makam aracından inişlerinde ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump ile tokalaşarak gazetecileri selamladı.

TRUMP'TAN SURİYE TEŞEKKÜRÜ

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptıkları için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Onların sorunlarını anlıyorum. Sınırınızın güvende olmasından memnunum. Sadece petrolü güvence altına almak için asker bıraktık. Üzerinde konuştuğumuz bölgede Türkiye'den de birçok insan hayatını kaybetti. Bunun hakkında da bir şeyler yapmak zorundayız. Bu tek yön bir yol değil. İlk günden beri dostuz, birbirlerimizi çok iyi anlıyoruz. Sizi burada ağırlamak büyük şeref."

ERDOĞAN: HER ŞEYİ ETRAFLICA ANLATACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Basın toplantısında her şeyi etraflıca anlatacağız" diye konuştu.

TRUMP: S-400 VE F-35 KONULARINI DA KONUŞACAĞIZ

Donald Trump, görüşmede bir soru üzerine S-400 ve F-35’leri de konuşacaklarını ifade etti.

Trump, "Türkiye hem F-35 hem S-400'e sahip olacak mı?" şeklindeki bir soruya "Bu konu hakkında konuşacağız, basın toplantısı yapacağız" şeklinde yanıt verdi.

"AZİL SORUŞTURMASI TAM BİR CADI AVI"

Trump, azil soruşturmasıyla ilgili sorulara karşılık “Azil soruşturması tam bir cadı avı. İzlemiyorum. Bana rapor sunacaklar" dedi.

"TÜRKİYE IŞİD'LİLERİN İCABINA BAKIYOR"

IŞİD'le ilgili de açıklamalarda bulunan Trump, "IŞİD'i yüzde 100 bitirdik.Bir ve iki numaralı ismi yok ettik. Türkler IŞİD'lileri izliyor. Türkiye de yakın zamanda 100 IŞİD'liyi yakaladı ve icabını bakıyorlar" ifadelerini kullandı.