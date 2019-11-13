Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye önemli bir ziyaret gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, saat 20.00 sıralarında Beyaz Saray'a geldi.
Beyaz Saray'a gelişinde tören kıtası tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, makam aracından inişlerinde ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump ile tokalaşarak gazetecileri selamladı.
Daha sonra Şeref Defteri'ni imzalayan Erdoğan, baş başa görüşme için Oval Ofis'e geçti.
TSİ 20.13'te başlayan görüşme sona erdi. 30 dakika olacağı belirtilen ikili görüşme yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
Erdoğan ve Trump'ın görüşmesine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile tercümanlar yer aldı.
Kritik zirve öncesinde kısa açıklama yapan Erdoğan ve Trump, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin kuzeyindeki son durumla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:
“Ateşkes devam ediyor, Kürtlerle görüşüyoruz, gayet memnun görünüyorlar. Artık diğer insanların sınırları için endişelenmeyi bırakmamız gerektiğiniz düşündüm. 10 bin kilometre uzaklıkta ve bin yıllık bir süreçten bahsediyoruz.
"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptıkları için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Onların sorunlarını anlıyorum. Sınırınızın güvende olmasından memnunum. Sadece petrolü güvence altına almak için asker bıraktık. Üzerinde konuştuğumuz bölgede Türkiye'den de birçok insan hayatını kaybetti. Bunun hakkında da bir şeyler yapmak zorundayız. Bu tek yön bir yol değil. İlk günden beri dostuz, birbirlerimizi çok iyi anlıyoruz. Sizi burada ağırlamak büyük şeref."
Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Basın toplantısında her şeyi etraflıca anlatacağız" diye konuştu.
Donald Trump, görüşmede bir soru üzerine S-400 ve F-35’leri de konuşacaklarını ifade etti.
Trump, "Türkiye hem F-35 hem S-400'e sahip olacak mı?" şeklindeki bir soruya "Bu konu hakkında konuşacağız, basın toplantısı yapacağız" şeklinde yanıt verdi.
Trump, azil soruşturmasıyla ilgili sorulara karşılık “Azil soruşturması tam bir cadı avı. İzlemiyorum. Bana rapor sunacaklar" dedi.
IŞİD'le ilgili de açıklamalarda bulunan Trump, "IŞİD'i yüzde 100 bitirdik.Bir ve iki numaralı ismi yok ettik. Türkler IŞİD'lileri izliyor. Türkiye de yakın zamanda 100 IŞİD'liyi yakaladı ve icabını bakıyorlar" ifadelerini kullandı.
Trump, iki ülke arasındaki ticaretle ilgili soruya ise şöyle yanıt verdi: "Ticari ilişkilerimizi geliştirmekten yanayız. Ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarabiliriz. Şu anda 20 milyar dolarlık bir hacmimiz var. Çok yakın bir sürede 120 milyar dolara çıkabiliriz."
Özellikle azil soruşturması konusunda ısrarlı sorular üzerine basın toplantısı sona erdirildi ve gazeteciler dışarı çıkartıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki ikili görüşmenin ardından çalışma yemeğine geçti.
Erdoğan ve Trump’ın basın toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor.
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