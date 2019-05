ABD'de kundaklanan caminin son hali

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşeliğinden yapılan açıklamada, dün Diyanet Cami'sinde çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından yangının kundaklama sonucu meydana geldiğinin belirlendiği, yetkililerin faillerin yakalanması ile ilgili çalışmaları sürdürdüğü ve para ödülü konulduğu kaydedildi.

'Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma söz konusu olmamıştır. Ancak büyük çapta maddi hasar meydana geldiği tespit edilmiştir. Özellikle yangın söndürülmesi esnasında kullanılan tonlarca su nedeniyle binanın yanmayan büyük bölümünde buna bağlı hasarlar meydana geldiği gözlemlenmiştir.'

Yaşanan bu olaydan New Haven başta olmak üzere ABD’deki Türk toplumunun derin üzüntü duyduğu kaydedilen açıklamada, ''Herhangi bir can kaybı ve yaralımızın olmayışı en büyük tesellimizdir. Yerel dini otoriteler ve ülke genelindeki Müslüman kurumlar başta olmak üzere pek çok yerden geçmiş olsun mesajları alınmıştır.'' denildi.

Açıklamada, gelişmelerin New York Din Hizmetleri Ataşeliği ve Washington Din Hizmetleri Müşavirliği başta olmak üzere ilgili misyonlar tarafından yakından takip edildiği belirtildi.

Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı, “ABD'nin New Haven şehrinde Diyanet Camisiinin Ramazan ayında kundaklanması dünyada artan İslam düşmanlığının yeni örneği. Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Bu alçak saldırıyı yapanlar bir an önce bulunup cezalandırılmalı. İslam karşıtlığı ve ırkçılıkla topyekun mücadele etmeliyiz” (AA-İHA)