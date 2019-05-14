ABD'de kundaklanan caminin son hali

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşeliğinden yapılan açıklamada, dün Diyanet Cami'sinde çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından yangının kundaklama sonucu meydana geldiğinin belirlendiği, yetkililerin faillerin yakalanması ile ilgili çalışmaları sürdürdüğü ve para ödülü konulduğu kaydedildi.

Can kaybı ve yaralanma yok

Yangının caminin giriş kısmında kundaklama sonucu başlayıp dış cepheden üçüncü kata kadar ulaştığı ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

'Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma söz konusu olmamıştır. Ancak büyük çapta maddi hasar meydana geldiği tespit edilmiştir. Özellikle yangın söndürülmesi esnasında kullanılan tonlarca su nedeniyle binanın yanmayan büyük bölümünde buna bağlı hasarlar meydana geldiği gözlemlenmiştir.'

Yaşanan bu olaydan New Haven başta olmak üzere ABD’deki Türk toplumunun derin üzüntü duyduğu kaydedilen açıklamada, ''Herhangi bir can kaybı ve yaralımızın olmayışı en büyük tesellimizdir. Yerel dini otoriteler ve ülke genelindeki Müslüman kurumlar başta olmak üzere pek çok yerden geçmiş olsun mesajları alınmıştır.'' denildi.

Açıklamada, gelişmelerin New York Din Hizmetleri Ataşeliği ve Washington Din Hizmetleri Müşavirliği başta olmak üzere ilgili misyonlar tarafından yakından takip edildiği belirtildi.

ÇAVUŞOĞLU: İSLAM DÜŞMANLIĞININ YENİ ÖRNEĞİ Bakan Çavuşoğlu, resmi Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, ABD’de bulunan Diyanet Camisi'nin kundaklanmasının dünyada artan İslam düşmanlığının yeni örneği olduğunu belirtti.