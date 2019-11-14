HABER

ABD’de liseye silahlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı

DÜNYA HABERLERİ  | 14.11.2019 21:35 | Son Güncelleme

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde Santa Clarita şehrinde bulunan Saugus Lisesi’nde silahlı saldırı düzenlendi. Asya kökenli erkek saldırganın açtığı ateş sonucu yaralanan 1 öğrenci yaşamını yitirirken, 1'i ağır 5 öğrenci yaralandı. Polis, saldırganı yaralı olarak yakalarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ABD’de liseye silahlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı

Olay, bugün Kaliforniya’nın Santa Clarita şehrinde bulun 3 bin öğrencinin olduğu Saugus Lisesi’nde meydana geldi. Los Angeles Bölge Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Los Angeles'ın 48 kilometre kuzeybatısındaki lisede, Asya kökenli bir erkek tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

Saldırganın otomatik silahla rastgele açtığı ateş sonucu 1 öğrenci yaşamını yitiririrken, 1 ağır 5 öğrenci yaralandı. Saldırganın ise güvenlik güçleri tarafından yaralı olarak yakalandığı ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülürken, panik ve endişenin yaşandığı okul, güvenlik nedeniyle tahliye edildi. Eğitime bir gün ara verildiği öğrenildi.

(DHA)

Canlı yayında olduğunu farkedince... Mustafa Cengiz böyle yakalandı Canlı yayında olduğunu farkedince... Mustafa Cengiz böyle yakalandı
Almanya'da okullara kızamık aşısı zorunluluğuAlmanya'da okullara kızamık aşısı zorunluluğu
Pompeo: ABD askerleri petrol için kalacakPompeo: ABD askerleri petrol için kalacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD silahlı saldırı Okul

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'nun iptal ettiği projeyle ilgili flaş gelişme

İmamoğlu'nun iptal ettiği projeyle ilgili flaş gelişme

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

Ünlü oyuncuya şok! Kocasının ensest ilişkisi ortaya çıktı

Ünlü oyuncuya şok! Kocasının ensest ilişkisi ortaya çıktı

Kuruluş Osman'ı başlamadan bitiren mantık hatası pes dedirtti!

Kuruluş Osman'ı başlamadan bitiren mantık hatası pes dedirtti!

Erdoğan'dan Trump görüşmesi açıklaması

Erdoğan'dan Trump görüşmesi açıklaması

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Endonezya açıklarında 7.4 büyüklüğünde deprem

Ülke depremle sarsıldı! Tsunami alarmı

ABD Savunma Bakanlığı: F-35 sistemindeki ALIS programı değişecek

Pentagon'dan F-35 açıklaması: Değişikliğe gidilebilir

ABD, Kamışlı’nın kırsal kesiminde yeni üs inşa ediyor

ABD, Kamışlı’nın kırsal kesiminde yeni üs inşa ediyor

Avustralya'da 16 yaşındaki genç Queensland'deki yangını başlatmakla suçlanıyor

16 yaşındaki genç yangını başlatmakla suçlanıyor

Irak'ta protestolar devam ediyor: 3 ölü

Irak'ta protestolar devam ediyor: 3 ölü

Finlandiya, Irak büyükelçiliğini 28 yıl sonra yeniden açıyor

Finlandiya, Irak büyükelçiliğini 28 yıl sonra yeniden açıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.