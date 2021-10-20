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ABD’de liseye silahlı saldırı düzenleyip 17 kişiyi öldürmüştü: Umarım bana bir şans daha verirsiniz

20.10.2021 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Florida eyaletinde 2018 yılında Marjory Stoneman Douglas Lisesine düzenlenen silahlı saldırının zanlısı olan 19 yaşındaki Nikolas Cruz, hakkındaki 17 cinayet ve 17 cinayete teşebbüs suçlamasını kabul etti.

ABD’de liseye silahlı saldırı düzenleyip 17 kişiyi öldürmüştü: Umarım bana bir şans daha verirsiniz

ABD’nin Florida eyaletinin Parkland kentinde 14 Şubat 2018’de Marjory Stoneman Douglas Lisesine Nikolas Cruz tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 14’ü öğrenci toplam 17 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi de yaralanmıştı. Cruz, bugün çıkarıldığı mahkemede hakkındaki 17 cinayet ve 17 cinayete teşebbüs suçlamasını kabul etti.

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Cruz, idam cezası veya ömür boyu hapis cezası ile karşı karşıya kalırken, Cruz’un cezasına kurulacak olan jüri tarafından karar verilecek. Savcılar, Cruz hakkında idam cezası talep etmeyi planladıklarını açıkladı.

"UMARIM BAŞKALARINA YARDIM ETMEM İÇİN BANA BİR ŞANS DAHA VERİRSİNİZ"

Cruz mahkemede kurbanların ailelerine ve yakınlarına hitaben yaptığı kısa konuşmada, "Yaptıklarım için çok üzgünüm ve her gün bununla yaşamak zorundayım" ifadelerini kullanarak, "İkinci bir şansım olsaydı, başkalarına yardım etmek için elimden gelen her şeyi yapardım" dedi. Cruz, “Artık televizyon bile izleyemiyorum. Sakinliğimi korumak için elimden gelenin en iyisini yapıyorum ve gerçekten üzgün olduğumu bilmenizi istiyorum. Umarım başkalarına yardım etmem için bana bir şans daha verirsiniz. Nereye gideceğime, yaşayıp yaşamayacağıma dair kararın sizin elinizde olduğunu inanıyorum. Jürinin değil. Üzgünüm” ifadelerini kullandı.

"CEZAYI KARARA BAĞLAMA YETKİSİ KURBANLARIN AİLELERİNİN DEĞİL JÜRİNİN"

Cruz’un konuşmasının ardından cezasını karara bağlama yetkisinin kurbanların ailelerinin değil jürinin olduğunu hatırlatan yargıç Elizabeth Scherer, binlerce jüri üyesinin taranması gereken davanın ocak ayında başlamasını umduğunu belirtti.
Öte yandan Cruz’un avukatı David Wheeler, yargıç Scherer’den Cruz için 17 kez ömür boyu hapis cezası verilmesini istemiş, savcılar ise bu teklifi reddetmişti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
silahlı saldırı
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