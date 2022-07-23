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ABD'de maymun çiçeği kabusu! Yayılıyor... Çocuklarda ilk kez görüldü

23.07.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyada yayılmaya devam eden maymun çiçeği virüsüyle ilgili ABD'de yeni bir gelişme yaşandı. Biri California'da, diğeri Washington DC'de olmak üzere ilk kez çocuklar arasında maymun çiçeği virüsü görüldü.

ABD'de maymun çiçeği kabusu! Yayılıyor... Çocuklarda ilk kez görüldü

ABD Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre ülkede maymun çiçeğine ilk kez çocuklar arasında rastlandı. Çocuklardan birinin California'da, diğerinin ise Washington DC'ye gelen ancak ülkede ikamet etmeyen bir bebek olduğu belirtildi.

İki vakanın birbiriyle bağlantısız olduğu, çocukların muhtemelen ev içi bulaşma sonucu enfekte oldukları aktarıldı. Her ikisinin de sağlık durumunun iyi olduğu, tedavi altına alındığı vurgulandı.

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8 yaşın altındaki çocukların şiddetli maymun çiçeği virüsü riski altında olduğunu ifade edilirken, şu ana kadar ülke genelinde 2 bin 500'den fazla vaka kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
abd
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