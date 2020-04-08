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  4. ABD’de mikro iğneli bant şeklinde koronavirüs aşı prototipi geliştirildi

ABD’de mikro iğneli bant şeklinde koronavirüs aşı prototipi geliştirildi

DÜNYA HABERLERİ  | 08.04.2020 11:15 | Son Güncelleme

ABD’li bilim insanları, yeni tip koronavirüse karşı, parmak ucuna sığan mikro iğneli bant şeklindeki aşı prototipini geliştirdi.

ABD’de mikro iğneli bant şeklinde koronavirüs aşı prototipi geliştirildi

Fareler üzerinde yapılan testlerin sonuçları EBioMedicine dergisinde yayınlandı.

Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden bilim insanları, Kovid-19 hastalığına yol açana SARS-CoV-2 virüsüne karşı yeni bir aşı formunun başarıyla test edildiğini duyurdu.

Viral antijen temelinde geliştirilen aşı, parmak ucu boyundaki bandın üzerinde yerleşen mikro iğneler sayesinde yapılıyor. Bant, hiçbir iz bırakmayacak şekilde tamamen eriyen 400 mikro şeker ve protein iğne taşıyor.

Fareler üzerinde yapılan testler, aşı bu şekilde yapılınca hayvanlarda 2 hafta sonra SARS-CoV-2’a özgü ve virüsü etkisiz hale getirmek için yeterli sayıda antikor oluştuğunu gösterdi.

Araştırmacılar, bu tür bantların endüstriyel ölçekte hızla üretilebileceğini ve depolama veya nakliye sırasında soğuk tutulmalarının gerekmediğini söylüyor. Bu aşının, titiz bir gama radyasyon sterilizasyonundan sonra bile etkili kaldığı kaydedildi. Bu özellik, aşının insanlara yapılmaya müsait olduğunu gösteriyor.

'PittCoVacc' (Pittsburgh Coronavirus Vaccine) adını alan aşının, grip aşısı gibi çalıştığı ifade edildi, yani laboratuvarda üretilen viral protein parçaları organizmaya işleniyor.

Araştırmacılar, 2003’teki SARS-CoV ve 2014’teki MERS-CoV salgınlarında elde edilen deneyimin Kovid-19 aşı çalışmalarını hızlandırmaya yardımcı olduğunu kaydediyor.

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ABD mikro iğneli bant aşı koronavirüs prototip

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