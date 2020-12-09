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ABD’de milyon dolarlık hazine sandığını bulan kişi kimliğini açıkladı

09.12.2020 09:32 | Son Güncelleme:
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ABD’de milyon dolarlık hazine sandığını bulan kişi kimliğini açıkladı

ABD’nin Kuzey Amerika'nın batısında uzanan büyük sıradağ Rocky Dağları’na, milyarder Forrest Fenn tarafından 2010 yılında saklanan içinde 1 milyon dolarlık altın ve değerli antika eşya dolu hazine sandığını bulan kişinin kimliği açıklandı. Jonathan "Jack" Stuef (32) adlı tıp öğrencisi federal mahkeme kararıyla ismini kamuoyuna açıkladı.

Zengin antika tüccarı Forrest Fenn, 2010 yılında bronz bir sandığı 1 milyon dolardan fazla altın, mücevher ve diğer değerli eşyalarla doldurdu. Fenn, hazine sandığı Rocky Dağları'nda bir yere saklayarak, nasıl bulunacağına dair bir ipucu olarak yazdığı şifreli bir şiirden paylaştı. Hazine sandığını bulmak isteyenler, 10 yıl boyunca şiirdeki şifreyi çözmeye çalışarak 1 milyon dolarlık sandığı aradı.

FEDERAL MAHKEME KARARIYLA AÇIKLANDI

Hazine sandığı, Haziran ayında kimliğini açıklamayan bir kişi tarafından Rocky Dağları’nın Wyoming bölgesinde bulundu. Ancak, Michigan’dan Jonathan "Jack" Stuef, bir federal mahkeme kararıyla ismini kamuoyuna açıkladı. Eylül ayında yaşamını yitiren Fenn'in torunu Shiloh Forrest Old, hazine avına adanmış bir web sitesinde, Stuef'in hazine sandığını "yıllarca süren dikkatli arama sonucunda" bulduğunu yazdı.

Stuef yaptığı açıklamada “Benim adım Jack Stuef ve Forrest Fenn Hazinesi’nin bulucusuyum. Onu iki yıl aradım ve bu yılın 6 Haziran'ında Wyoming'de, Forrest'in 10 yıl önce sakladığı yerden aldım. Artık hazine sandığı benim” dedi.

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