ABD’de milyonlarca insan sel tehdidiyle karşı karşıya

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Oklahoma, Teksas, Missouri ve Arkansas eyaletlerini en az 19 hortumun vurduğu belirtildi. Oklahoma, Missoru ve Arkansas’ın hala hortum tehdidiyle karşı karşıya olduğu belirtilirken; hortum ve hortum sonrası oluşabilecek sel yüzünden birçok evin, iş yerinin ve aracın zarar görme riski taşıdığına ve 15 milyondan fazla kişinin sel tehdidiyle karşı karşıya olduğuna değinildi.

Ulusal Meteoroloji Dairesi, hortumla beraber savrulan eşya ve parçalara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Ayrıca haberde, Oklahoma’da birçok otoyolun sel nedeniyle ulaşıma kapalı olduğu ve bazı evleri su bastığı belirtilirken, yetkililerin sürücülere devam eden sel nedeniyle yola çıkmama çağrısı yaptığına değinildi.

(DHA)



