ABD'de Müslüman komşularını domuz etiyle taciz eden kişi gözaltına alındı

Yerel medyaya yansıyan haberlere göre polis raporunda, 58 yaşındaki Ricky Uwich’in ocak ayından beri Müslüman komşularını taciz ettiği, onları terörist olmakla suçladığı belirtildi.

Müslüman ailenin arkadaşça yaklaşıp ikramda bulunmaya çalışmasına rağmen Uwich'in 11 Eylül saldırılarını gerçekleştirdiği gerekçesiyle Müslümanlardan hoşlanmadığını söylediği kaydedildi.

EVLERİNİN KAPI KOLUNA VE ARACA DOMUZ ETİ SÜRDÜ

Tacizlerini daha da ileri götüren Uwich’in, Müslüman ailenin evinin kapı koluna ve araçlarına domuz eti sürmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Bunun üzerine polis, Uwich'i gözaltına aldı.

Uwich’in ırk, renk, din veya ulusal kökene dayalı taciz, takip ve nefret suçlamasından yargılanacağı ifade edildi. (AA)



