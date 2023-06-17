ABD'de nefes kesen anlar! Kayalıklara düşen yaralı köpek helikopterle kurtarıldı

ABD’nin Oregon eyaletindeki Ecola Eyalet Parkı'nda sahibiyle birlikte gezintiye çıkan bir Alman çoban köpeği, 91 metre yükseklikten Cannon Plajı'ndaki kayalıklara düştü. Cannon Beach İtfaiye Servisi, kara yoluyla ulaşılamayan noktada bulunan yaralı köpeği kurtarmak için ABD Sahil Güvenlik Hava Komutanlığından yardım istedi. Helikopterle bölgeye gönderilen sahil güvenlik ekibi, kurtarma operasyonuna başladı. Bir kurtarma görevlisi, helikopterden suya iniş yaparak kayalıklara yüzdü. Yaralı köpeğe ulaşan görevli, köpekle birlikte sarkıtılan sedyeye binerek helikoptere çekildi. Sahibiyle buluşturulan köpek, veterinere götürüldü. Köpeğin 91 metre yükseklikten düşmesine rağmen durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(İHA)

