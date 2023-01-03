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  4. ABD'de nefes kesen anlar! Uçurumdan yuvarlanan araçta 2'si çocuk 4 kişi böyle kurtarıldı

ABD'de nefes kesen anlar! Uçurumdan yuvarlanan araçta 2'si çocuk 4 kişi böyle kurtarıldı

03.01.2023 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin San Francisco kentinde Devil's Slide olarak bilinen kayalıklardan düşen Tesla marka araçta mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişi nefes kesen bir operasyonla kurtarıldı.

ABD'nin San Francisco kentinde Tesla marka bir araç deniz kıyısında bulunan ve Devil's Slide olarak bilinen kayalıklardan düştü. Aralarında 4 ve 9 yaşlarında 2 çocuğun da bulunduğu 4 kişiyi kurtarmak için olay yerine gelen ekipler nefes kesen bir operasyon düzenledi.

HAVA DESTEKLİ KURTARMA OPERASYONU

Hava destekli düzenlenen kurtarma operasyonu kapsamında yaklaşık 76 metre yüksekten düşen araçta mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı. Çocukların yaralanmadığı kazada, diğer 2 kişinin de hafif yaralandığı belirtildi. California Otoyol Devriyesi tarafından yapılan açıklamada, ilk incelemelere göre Tesla marka aracın otonom sürüş modunda olmadığı bildirildi.

(İHA)

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