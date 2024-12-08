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ABD'de o yasa iptal olacak! Trump açıkladı: "Doğum yapan yabancı aileler çocuklarına pasaport alamayacak"

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
08.12.2024 20:10
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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, göreve başlamadan yapacağı hamleleri açıklamaya devam ediyor. Trump, ABD'ye gelerek doğum yapmak isteyenleri engelleyecek bir adım atacaklarını duyurdu. Trump, ülkede doğum yapan yabancı ailelerin çocuklarına pasaport almalarını sağlayan yasayı iptal edeceğini söyledi.

ABD'de o yasa iptal olacak! Trump açıkladı: "Doğum yapan yabancı aileler çocuklarına pasaport alamayacak"

ABD'de Donald Trump başkanlık seçimlerini kazandı. Trump'ın yapacağı hamleler merak konusu olurken, dikkat çeken bir açıklama daha geldi.

"YASAYI İPTAL EDECEK"

NTV ABD temsilcisi Hüseyin Günay, Trump'ın Amerika'da doğum yapmak isteyenlere engel olacağını duyurdu. Günay yaptığı paylaşımda " Trump, yabancı ailelerin Amerika’ya gelip doğum yaparak çocuklarına pasaport almalarını sağlayan yasayı iptal edeceğini söyledi. Özellikle Miami’ye gelen kaymak tabakaya duyurulur" ifadelerine yer verdi.

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BRICS ÜLKELERİNİ DE TEHDİT ETMİŞTİ

Donald Trump geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada da BRICS ülkelerini tehdit ederek, dolardan uzaklaşmaya çalışmayacaklarını taahhüt etmemeleri durumunda yüzde 100 tarifelerle karşı karşıya kalacakları uyarısında bulunmuştu. Trump "Bu ülkelerden yeni bir BRICS para birimi yaratmayacaklarına ya da güçlü ABD dolarının yerini alacak başka bir para birimine destek vermeyeceklerine dair taahhütte bulunmalarını istiyoruz. Aksi takdirde yüzde 100 gümrük tarifeleriyle karşı karşıya kalacaklar ve harika ABD ekonomisine satış yapmaya veda etmeyi beklemeliler. Gidip kendilerine başka bir 'enayi' bulabilirler. BRICS'in uluslararası ticarette ABD dolarının yerini alması mümkün değil ve bunu deneyen herhangi bir ülke Amerika'ya elveda demeli." ifadelerini kullanmıştı

Anahtar Kelimeler:
abd trump
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