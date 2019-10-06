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ABD'de Oktoberfest'te peş peşe patlamalar! Sebebi belli oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 06.10.2019 10:36 | Son Güncelleme

ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen Oktoberfest etkinliğinde trafoda meydana gelen patlama sonucu 4 kişi yaralandı. Festival alanı tahliye edildi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles şehrinde bulunan Huntingdon Beach bölgesinde düzenlenen Oktoberfest etkinliğinde, elektrik arızası nedeniyle peş peşe 3 patlama meydana geldi. Patlamalarda 4 kişinin yaralandığı, 2’sinin itfaiye personeli olduğu belirtildi.

PATLAMALAR SONRASINDA YANGIN ÇIKTI

Patlamalar sonrası etkinliğin yapıldığı alana çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis sevk edildi. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, patlamalar sonrası yangının da çıktığı görüldü.,

Kuzey Kore ile ABD arasındaki görüşmeler kesildiKuzey Kore ile ABD arasındaki görüşmeler kesildi

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
ABD Los Angeles Oktoberfest patlama

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