ABD'de Oktoberfest'te peş peşe patlamalar! Sebebi belli oldu

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles şehrinde bulunan Huntingdon Beach bölgesinde düzenlenen Oktoberfest etkinliğinde, elektrik arızası nedeniyle peş peşe 3 patlama meydana geldi. Patlamalarda 4 kişinin yaralandığı, 2’sinin itfaiye personeli olduğu belirtildi.

PATLAMALAR SONRASINDA YANGIN ÇIKTI



Patlamalar sonrası etkinliğin yapıldığı alana çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis sevk edildi. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, patlamalar sonrası yangının da çıktığı görüldü.,

Kaynak: DHA

