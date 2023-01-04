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  4. ABD’de okul çevresinde ortaya çıkan hortum büyük korku yaşattı

ABD’de okul çevresinde ortaya çıkan hortum büyük korku yaşattı

04.01.2023 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Arkansas eyaletindeki bir okulun etrafında çıkan hortum, büyük hasara yol açtı.

ABD’nin Arkansas eyaletindeki Garland bölgesine bağlı Jessieville kasabasında hortum çıktı. Bir okulun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hızla ilerleyen hortumun etkisiyle futbol sahasının aydınlatma direğinin yıkıldığı, okulun çatısında ise hasar meydana geldiği görüldü. Bu sırada okuldaki personel ve öğrencilerin güvenli bir odaya geçtiği, can kaybı yaşanmadığı belirtildi. 2 görevlinin ise hafif yaralandığı aktarıldı. Bölgede etkili olan hortum, ağaçları yerinden sökerken, en az 14 evde de hasar bıraktı.

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