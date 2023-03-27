ABD'de okula silahlı saldırı: 3 çocuk hayatını kaybetti, saldırgan vuruldu!

ABD'nin Tennessee eyaletinde yer alan Nashville'deki kiliseye ait okula silahlı saldırı düzenlendi. Monroe Carell Jr. Çocuk Hastanesi Sözcüsü John Howser, saldırının ardından hastaneye getirilen 3 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Nashville İtfaiye Departmanı tarafından yapılan açıklamada, "33 Burton Hills Bulvarı'ndaki Covenant Okulu’nda aktif bir saldırgana yanıt veriyoruz. Birden fazla hastamız olduğunu doğrulayabiliriz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, okul bölgesindeki tetikçi durumunun aktif olduğu aktarılarak, velilerden okula gelmemeleri ve oluşturulan yeniden buluşma alanına gitmeleri istendi.

Nashville Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada ise, 33 Burton Hills Bulvarı'ndaki okula silahlı saldırı düzenlendiği belirtilerek, saldırganın güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Saldırganın nasıl öldüğü veya kimliği hakkında henüz açıklama yapılmadı.

Yaklaşık 200 öğrencisi bulunan okulun Covenant Presbiteryen Kilisesi'ne bağlı olduğu ve 6'ncı sınıfa kadar eğitim verdiği belirtildi. (İHA)

