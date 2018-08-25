ABD'de olay yaratan Trump afişi!

ABD'nin New Jersey eyaletinde yol kenarındaki bilboardda yer alan bir afiş dikkatleri üstüne çekti. Union kasabasında yer alan afişte ‘yakında sinemalara girecek’ bir filmin duyurusu yer alıyor. Tanıtımı yapılan ‘Liderimiz, bir salak’ adlı filmin afişinde Trump’ın fotoğrafı yer alıyor. Afişin alt kısmında ise, 'iki yüzlü, iki yıldır ve gereğinden fazla uzun süredir' anlamına gelen '2 FACED... 2 YEARS... 2 LONG!' ifadesi yer alıyor.

BİN DOLAR HARCANDI



thehill.com'da yer alan habere göre, New Jersey’nin yerel haber kanallarından ‘News 12’ye konuşan New Yorklu aktivist Neil Harrison, bu afiş için kendi cebinden 1000 dolar ödediğini açıkladı.

Habere göre, hazırladığı bir belgeselin tanıtımı da olan afişin asıl amacının Trump’ı protesto etmek olduğunu söyleyen Harrison, ‘’Önce Manafort suçlu bulundu, sonra Cohen herşeyi ile teslim oldu; sıradakinin Trump olduğunu umut ediyoruz.’’ ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz gün, ABD başkanlık seçimindeki kampanya dönemine ilişkin suçlamalarla yargılanan Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'in FBI ile anlaşarak itirafçı olduğu duyurulmuş, Trump’ın kampanya yöneticilerinden Paul Manafort da başka bir eyalette görülen bir davada jüri tarafından içlerinde vergi kaçırma da olan sekiz ayrı suçtan suçlu bulunmuştu.