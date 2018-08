ABD'de olay yaratan Trump afişi!

BİN DOLAR HARCANDI thehill.com'da yer alan habere göre, New Jersey’nin yerel haber kanallarından ‘News 12’ye konuşan New Yorklu aktivist Neil Harrison, bu afiş için kendi cebinden 1000 dolar ödediğini açıkladı.

ABD'nin New Jersey eyaletinde yol kenarındaki bilboardda yer alan bir afiş dikkatleri üstüne çekti. Union kasabasında yer alan afişte ‘yakında sinemalara girecek’ bir filmin duyurusu yer alıyor. Tanıtımı yapılan ‘Liderimiz, bir salak’ adlı filmin afişinde Trump’ın fotoğrafı yer alıyor. Afişin alt kısmında ise, 'iki yüzlü, iki yıldır ve gereğinden fazla uzun süredir' anlamına gelen '2 FACED... 2 YEARS... 2 LONG!' ifadesi yer alıyor.

BİLEREK NEW JERSEY'İ SEÇMİŞ



nj.com adlı sitede yer alan habere göre de, Harrison, New York bilboardlarında siyasi mesajlara izin verilmediği için, afişini asmak için New Jersey'i seçtiği söyledi.

Union kasabası sözcüsü Natalie Pineiro, belediyenin reklam panolarındaki siyasi mesajlara karşı bir politikası olmadığını söyledi. Pineiro, "Bununla birlikte, panoda bir politikacı yer alsa da, sonuçta bunun bir belgeseli tanıtımı olduğu bilinmelidir" dedi.

Haberde, ABD'nin başka bir yerinde, bazı Trump karşıtı afişlerin derhal kaldırıldığı da belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde Georgia eyalerinde Trump'ın görevden alınması çağrısı içeren bir afiş bir gün asılı kaldıktan sonra kaldırılmıştı. Afişin parasını veren kişi, afişin kaldırılmasının ardından ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğinden şikayet etmişti.