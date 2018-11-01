ABD'de öldürüldü, cinayetin arkasından İtalyan mafyası çıktı!

Yıllarca İtalyan mafyası La Cosa Nostra hakkında FBI'ya muhbirlik yapan Bulger'ın intikam planı ile öldürüldüğü şüphesi üstünde duruluyor.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından 16 yıldır aranan 'Whitey' lakaplı mafya babası, 2013 yılında 11 cinayetten hüküm giymişti.

Boston'daki İrlanda mafyasının liderlerinden Bulger'in hayatı, The Departed (Köstebek) ve 2015 yapımı Black Mass (Kara Düzen) gibi birçok filme konu olmuştu.

16 YIL BOYUNCA KAÇTI

Bulger, 1970'lerden itibaren Boston'ın yer altı dünyasını yönetmiş, işlediği tefecilik, kumar, gasp, uyuşturucu satışı dahil sayısız suç işlemiş, kardeşinin senatör olması ve Amerikan İstihbarat Servisi'ne (FBI) muhbirlik yapması sayesinde görmezden gelinmişti. Ancak FBI ajanı arkadaşı onu ele verince 1995'te hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bu tarihten itibaren izini kaybettiren Bulger, 16 yıl sonra, 81 yaşındayken kız arkadaşının evinde yakalanmıştı.

NAKLEDİLDİKTEN 24 SAAT SONRA CESEDİ BULUNDU

FBI adına çalıştığı gizlenemeyecek bir boyuta ulaşınca, FBI, Bulger ve çetesinin öldürdüğü kişilerin ailelerine 20 milyon dolar tazminat ödemek zorunda kaldı. Bulger, işlediği 11 cinayetten müebbet hapse mahkum edildi. Bulger, Florida'da kaldığı hapishaneden önceki gün Batı Virginia'daki hapishaneye nakledildi, aradan 24 saat geçmeden ise ölüm haberi geldi.