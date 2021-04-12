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  4. ABD'de öldürülen timsahın midesinden çıkanlar görenleri şaşkına çevirdi

ABD'de öldürülen timsahın midesinden çıkanlar görenleri şaşkına çevirdi

12.04.2021 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Güney Karolina eyaletindeki özel bir mülkte bulunan ve bölge sakinlerini tehdit ettiği gerekçesiyle öldürülen devasa timsahın içinden çıkanlar görenleri şaşkına çevirdi.

ABD'de öldürülen timsahın midesinden çıkanlar görenleri şaşkına çevirdi

Hayvanı avlayan Ned McNeely, 3,5 metreden uzun ve 200 kilogramdan ağır timsahı Cordray's adlı kasaba götürdü.

Kasabın Facebook hesabından yapılan ve viral olan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Genelde hayvanların midesini açmayız ama bu sefer açtık. İçinden 5 köpek künyesi, bir mermi çekirdeği, bir buji, bir sürü kaplumbağa kabuğu ve birkaç vaşak pençesi çıktı.

Künyelerden ikisinin üzerindeki yazılar okunabiliyordu. Bunlardan birindeki telefon numarasına ulaşabildik.

634616-843617344

Telefona çıkan kişi, timsahın yakalandığı bölgenin yakınlarında 24 yıl önce köpeğini kaybettiğini söyledi.

Kasabın sahiplerinden Claudia Cordray şöyle konuştu:

Bu beni hiç şaşırtmadı. Yaşadığımız yerde pek çok kişinin köpeğini gezdirirken bir şeyin hayvanı kaptığıyla ilgili hikayesi var.

Cordray hayvanın "50'yle 70 yaşları arasında" olduğunu düşündüğünü de kaydetti.

Öte yandan söz konusu eyalette timsahlar yasal olarak çekiliş sonucu alınan resmi izinle avlanılabiliyor. Bunun haricinde arazi sahipleri, tehdit unsuru olarak gördükleri timsahları öldürmek için yetkililerden onay alabiliyor.

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