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ABD'de ölü sayısı artıyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 18.05.2020 17:02 | Son Güncelleme

ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 854 artarak 90 bin 996'ya yükseldi.

ABD'de ölü sayısı artıyor!

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 854 artarak 90 bin 996'ya yükseldi.

ABD Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 19 bin 803 artarak 1 milyon 529 bin 144'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 854 artarak 90 bin 996'ya yükseldi.

ABD'yi sırasıyla 290 bin 678 vaka ile Rusya, 277 bin 719 vaka ile İspanya ve 244 bin 52 vaka ile Brezilya izliyor.

SALGININ MERKEZİ NEW YORK

Öte yandan New York, ABD'de salgından en fazla etkilenen bölge olmaya devam ediyor. Şimdiye kadar 359 bin 847 vakanın görüldüğü eyalette 28 bin 325 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 148 bin 197 vakayla New Jersey ve 94 bin 191 vakayla Illinois takip ediyor.

ABD'de şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 12 milyona yaklaşırken, iyileşen hasta sayısı 346 bini geçti.

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