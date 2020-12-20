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  4. ABD'de onaylanan ikinci aşı Moderna'nın Kovid-19 aşısının dağıtımına başlandı

ABD'de onaylanan ikinci aşı Moderna'nın Kovid-19 aşısının dağıtımına başlandı

20.12.2020 22:04 | Son Güncelleme:
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ABD'de onaylanan ikinci aşı Moderna'nın Kovid-19 aşısının dağıtımına başlandı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) onayladığı ikinci aşı Moderna'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ülkede dağıtımına başlandı.

Associated Press'te yer alan haberde, üretimin yapıldığı Mississippi eyaletine bağlı Memphis'teki merkezden eyaletlere dağıtılması planlanan 5,9 milyon aşı dozu kutularının kargoya yüklendiği kaydedildi.

Moderna'nın Kovid-19 aşı dozlarının gün sonuna kadar sağlık merkezlerine ulaşmasının beklendiği ve yarından itibaren de aşıların toplumda öncelik verilen sağlık çalışanlarına ve bakımevlerindeki yaşlılara uygulanabileceği bildirildi.

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FDA TARAFINDAN ONAY VERİLEN İKİNCİ AŞI

ABD ilaç firması Moderna'nın geliştirdiği aşı, Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının ardından ABD'de FDA tarafından onay verilen ikinci aşı olmuştu.

Yüzde 94,1 etkili olduğu açıklanan Moderna'nın Kovid-19 aşısı, 18 yaş ve üzeri kişilerde kullanılabilecek.

FDA, 11 Aralık Cuma günü de Pfızer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı için onay vermişti.

Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşı ise 16 yaş ve üzeri kişilerde kullanılabiliyor. (AA)

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