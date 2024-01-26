ABD'de ortalık karıştı: 25 eyalet başkaldırdı

ABD'de ortalık karıştı. ABD'de 25 eyaletin Teksas ile birleşip devlete başkaldıran bildiri yayımladığı bildirildi. CNN Türk Vaşington temsilcisi Yunus Paksoy, ABD'de Teksas Eyaleti'nin federal sınırlarını kontrol altına almak amacıyla dikenli tellerle çevirmesine izin veren Anayasa Mahkemesi kararının ardından, 25 eyaletin Teksas'a destek vermek için birleştiğini bildirdi.

Anayasa Mahkemesi'nin Pazartesi günü aldığı karar, Cumhuriyetçi Teksas Valisi Gregg Abbott tarafından Meksika sınırına dikenli teller kurma veya taşıma yetkisi verdi. Bu dikenli teller, ABD’nin güney sınırından akın akın gelen mültecileri durdurmak için kurulmuştu.

25 EYALET ORTAK BİLDİRİ YAYIMLADI!

Ancak Greg Abbott Çarşamba günü, federal sınır görevlileri kaldırsa bile Teksas'ın dikenli telleri koymaya devam edeceğini öne sürdü.

Abbott, Anayasa Mahkemesi kararına karşı çıkmakla suçlanırken 25 eyalet ortak bildiri yayımlayıp destek çıktı.Yani toplam 50 eyaletten 25’i, ülkenin yarısı, merkezi devlete karşı bildiriye imza attı. Biden, bugüne kadar süre tanıdı Teksas’a. Merkezi devlet, Teksas’ın Ulusal Muhafızlarına el koyabilir.





