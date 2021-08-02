ABD'de pandemide kiracıları koruyan düzenleme bugün sona eriyor

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kiracıların evlerinden çıkarılmasını geçici olarak durduran düzenlemenin süresi bugün itibarıyla bitecek.

ABD Hastalık ve Kontrol Merkezinin (CDC) ilan ettiği federal moratoryumun süresinin dolmasının, tüm ülkede mahkemelere yapılan tahliye başvurularında artışa sebep olması bekleniyor.

"YENİ BİR ADIM ATILMAYACAK"

Beyaz Saray, dün yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesinin moratoryumun en fazla gelecek ayın sonuna kadar uzatılabileceğine yönelik değerlendirmesinin ardından, uzatma ile ilgili yeni bir adım atılamayacağını bildirdi.

Temsilciler Meclisinde bir grup milletvekilinin 30 Temmuz'da moratoryumun uzatılması için verdiği yasa teklifi reddedilmişti.

MİLYONLARCA İNSAN EVSİZ KALMA RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA

Merkezi Washington'da bulunan düşünce kuruluşu Bütçe ve Politika Öncelikleri Merkezinden kıdemli araştırmacı Alicia Mazzara, moratoryumun süresinin dolmasının çok sayıda kiracıyı tahliyelerle birlikte bir sağlık krizi ile karşı kaşıya bırakabileceğini belirterek, "CDC'nin moratoryumu olmazsa, milyonlarca insan zorunlu tahliye ve evsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Bu, tam ülkede vakaların arttığı bir dönemde onları Kovid-19 riskine açık hale getiriyor. Tahliyelerden en fazla siyahi ve Latino toplulukların etkilenmesi bekleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Nüfus Bürosunun 5 Temmuz tarihli Hane Halkı Nabzı Anketi'ne göre yaklaşık 3,6 milyon kişi, kiralarını ödeyemediği için gelecek iki ay içinde evinden çıkarılmayı bekliyor.

Aspen Enstitüsü verilerine göre, 15 milyondan fazla kiracının, ev sahiplerine toplam yaklaşık 20 milyar dolar borcu bulunuyor.

Kaynak: AA

