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ABD’de panik yaratan ses kaydı güvenlik güçlerini harekete geçirdi!

06.01.2021 12:15 | Son Güncelleme:
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ABD’de panik yaratan ses kaydı güvenlik güçlerini harekete geçirdi!

ABD’de kaynağı belirsiz bir ses kaydı yayınlandı. Ses kaydında geçtiğimiz yıl ABD'nin suikastıyla öldürülen İranlı General Kasım Süleymani'nin intikamının alınacağı ve ABD Kongre binasının hedef alınacağı belirtildi. ABD medyasında yayınlanan bir habere göre çok sayıda hava trafik kontrolörü tarafından duyulan ses kaydı büyük paniğe neden oldu.

Ses kaydını ABD merkezli CBS televizyonu duyurdu, yetkililer alarma geçti. Ses kaydı Kasım Süleymani’nin ölüm yıl dönümünün ardından ortaya çıktı.

FBI ve Federal Havacılık İdaresi söz konusu ses kaydını araştırmaya başladı. Yetkililer tehdit içeren mesajda 'intikam' eyleminin gerçekleştirileceği tarihin 6 Ocak olduğunu değerlendirdiklerini söyledi.

Yetkilileri harekete geçiren ses kaydında, Kongre'nin Joe Biden’ın kazandığını onaylandığı gün İran askeri komutanı Kasım Süleymani’nin ölümünün 'intikamını' almak için bir uçağı Amerikan Kongre Binası'na uçurma tehdidini ortaya koydu.

ABD'yi alarma geçiren tehdidi herkesten önce duyuran CBS televizyonun haberine göre, FBI ve Federal Havacılık İdaresi, New York'ta çok sayıda hava trafik kontrolörü tarafından duyulan mesajı araştırıyor.

CBS, bugün hava trafik kontrolörlerine, bir uçağın kendilerine verilen uçuş rotasından saptığını düşündüren herhangi bir olağandışı faaliyeti rapor etmelerinin söylendiğini belirtiyor.

FBI Daily Mail gazetesine soruşturma hakkında bir yorum yapmadığı, ancak ‘kamu güvenliğine yönelik tüm şiddet tehditleri ciddiye aldığını’ bildirdi.

Federal Havacılık İdaresi ise, 'havacılık güvenliğini etkileyebilecek herhangi bir güvenlik tehdidi konusunda federal kanun yaptırımı ve ulusal güvenlik ortaklarıyla yakın işbirliği içinde çalıştığını' ekledi.

Dijitalleştirilmiş bir sesle iletilen tehditte, ‘Çarşamba günü Kongre Binası'na uçuyoruz. Süleymani'nin intikamı alınacak." ifadelerini kullanıyor. Kongre, Demokrat Joe Biden'ın zaferini, çarşamba günü Kongre Binası'nda doğrulamayı planlıyor.

Yetkilileri alarma geçiren tehdit, Başkan Donald Trump'ın talimatıyla ABD'nin SİHA saldırısında hayatını kaybeden Süleymani'nin ölümünden neredeyse bir yıl sonra ortaya çıktı.

Söz konusu mesajı kimin gönderdiği henüz belli değil ancak CBS kanalının aktardığına göre tehdidin inandırıcı olduğuna inanılıyor. Pentagon ve diğer ilgili kurumlara salı günü brifing verildi.

Söz konusu ses kaydının korsan bir şekilde yayınlanması olayı, ABD yasalarına göre suç sayılan 'havacılık frekanslarının ihlali' gerekçesiyle soruşturuluyor. Herhangi bir ihlal, pilotların uçaklarını nasıl ve nerede uçuracakları konusunda aldıkları mesajlara müdahale etmek için kullanılabileceği ile ilgili.

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili CNN'e 'Tehdit bilinen herhangi bir istihbaratla eşleşmiyor.' dedi.

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