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ABD'de parti yapılan evde balkon çöktü: Çok sayıda yaralı var

09.05.2021 21:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde parti yapılan bir evde balkonun çökmesi sonucu 9 kişi yaralandı. Balkonun çöktüğü bölgede kayalıkların olduğuna dikkat çeken yetkililer, kimsenin ölmemesini büyük şans olduğunu ifade etti.

ABD'de parti yapılan evde balkon çöktü: Çok sayıda yaralı var

ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kentindeki Malibu sahilinde parti yapılan bir evde balkon çöktü.

Balkonun çökmesi sonucu 9 kişi yaralandı. Los Angeles İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, yaralılardan 2’sinin sağlık durumunun kritik olduğu aktarıldı.

"KİMSENİN ÖLMEMESİ BÜYÜK ŞANS"

Yetkililer, olay sırasında balkonda yaklaşık 10 ila 15 kişi olduğunu, insanların yaklaşık 5 metre yüksekten düştüklerini açıkladı. Balkonun çöktüğü bölgede kayalıkların olduğuna dikkat çeken yetkililer, kimsenin ölmemesini büyük şans olduğunu ifade etti.

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Görgü tanıklarından biri basına verdiği demeçte, "En iyi arkadaşlarımın ve kız arkadaşımın kayalara 5 metre yüksekten düştüğünü tam anlamıyla gördüm" dedi.

Evin hafta sonu için 6 kişi ile kiralandığı ve evde en az 30 kişinin olduğu öne sürüldü. Ev sahibi ise, evi kiralayanların parti yapmasının yasak olduğunu açıkladı. Balkonun çökme anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı. (İHA)

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