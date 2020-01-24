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ABD'de patlama! Kilometrelerce öteden duyuldu

DÜNYA HABERLERİ  | 24.01.2020 15:48 | Son Güncelleme

ABD'nin Houston kentinde bulunan bir fabrikada şiddetli patlama meydana geldi. Patlama sesi kilometrelerce uzaktan duyuldu.

ABD'de patlama! Kilometrelerce öteden duyuldu

Şiddetli patlamada en az 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Teksas eyaleti Houston kentinin kuzeybatısında bulunan bir fabrikada şiddetli patlama meydana geldi.

Yerel saatle 04.25'te meydana gelen patlamanın şiddeti bölgenin tamamında hissedilirken, o anlar kameraya saniye saniye yansıdı. Olayda en az 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

Patlama nedeniyle bölgede bulunan binaların bazılarında camlar kırıldı ve bazılarında da maddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edilirken, yetkililer vatandaşlara olay yerine yaklaşmamaları konusunda uyarı yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
patlama ABD Houston

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