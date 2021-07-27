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  4. ABD'de 'pes' dedirten sapıklık! İç çamaşırlarını koklarken yakalandı

ABD'de 'pes' dedirten sapıklık! İç çamaşırlarını koklarken yakalandı

27.07.2021 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Connecticut eyaletinde meydana gelen akılalmaz olay polisin takibi sonucu ortaya çıktı. Evine ev sahibinin gizlice girdiğini söyleyen kadın kızının ve kendisinin zaman zaman iç çamaşırı dolabının dağıldığını, bunun da ev sahibi tarafından yapıldığını öne sürdü. Polisin yaptığı takip ise kadını haklı çıkardı.

ABD'de 'pes' dedirten sapıklık! İç çamaşırlarını koklarken yakalandı

ABD'nin Connecticut eyaletindeki The Hartford Courant adlı gazetenin haberine göre Jorge Orellana-Arias adlı ev sahibi kiracısının dairesine gizlice girerek iç çamaşırlarını koklarken yakalandı ve üçüncü derece hırsızlıkla gözaltına alındı.

İlk olarak mayıs ayında bir şeylerden şüphelenen kadın davetsiz misafiri önlemek için bitişik duran kapılara barikat kurmaya başladı. Ancak bu sistem işe yaramadı çünkü eve giren kişi başka bir kapı kullanmaya başladı. Kadın söz konusu kişinin ev sahibi olduğundan şüpheleniyordu ama bunu kanıtlayabilmesi için polise haber verdi eve bir kamera düzeneği kurulmasını sağladı.

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''ÇAMAŞIRLARI KOKLAYARAK DOLAŞIYORDU''

Kadın, sezgilerinde haklıydı. Kızıyla evde olmadığı zamanlarda eve giren kişi ev sahibi Jorge Orellana-Arias'tı. Polis yaptığı açıklamada, ''Eve yan kapıdan girdi. Önce başka bir odaya daha sonra başka bir odaya girdiğini gördük. Odadan çıkarken elinde iç çamaşırları vardı ve koklayarak dolaşıyordu'' şeklinde konuştu.
Ekipler, kadınının da iddialarını incelip söz konusu kişiyi gözaltına aldı.

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