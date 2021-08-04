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ABD'de Pfizer/BioNTech aşısıyla ilgili yeni gelişme: Tam onay gelebilir

04.08.2021 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

New York Times gazetesi, ABD İlaç ve Gıda Dairesinin (FDA) Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına gelecek ay tam onay vermeyi planladığını yazdı.

ABD'de Pfizer/BioNTech aşısıyla ilgili yeni gelişme: Tam onay gelebilir

ABD ilaç firması Pfizer ile Alman ortağı BioNTech, acil kullanım onayı aldığı Kovid-19 aşısının 16 yaş ve üzerine uygulanmak üzere tam onayı için mayıs ayında FDA'ya başvuruda bulundu.

New York Times gazetesinin haberine göre, Pfizer/BioNTech Kovid-19 aşısının tam onayı için zaman çizelgesini hızlandıran FDA, süreci gelecek ayın başında tamamlamayı hedefliyor.

FDA, daha önce aşının tam onay almasının kamuoyunda daha fazla güven uyandıracağının farkında olunduğu açıklamasında bulunmuştu.

FDA'ın Pfizer/BioNTech Kovid-19 aşısına tam onay vermesinin ardından ABD'de bazı üniversite ve hastanelerin, Savunma Bakanlığının ve San Francisco kentinin aşıyı zorunlu kılması bekleniyor.

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Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısına, 11 Aralık 2020'de pandemi ile mücadele için FDA tarafından "acil kullanım onayı" verilmişti.

(AA)

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