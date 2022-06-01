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ABD'de polis dehşeti! Siyahi hamile anneye acımadılar

01.06.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Missouri polisleri, o sırada şüpheli bir araba hırsızlığını araştırdıkları gerekçesiyle silahsız ve hamile olduğunu söylemesine rağmen Cuma gecesi siyahi bir kadını vurdu. Aldıkları ihbarının ardından bir otoparkta çalıntı aracı tespit eden iki polis, aracın içerisinde bulunan 26 yaşındaki hamile siyahi kadına 5 el ateş etti. Polisler, açığa alındı.

Missouri eyaletinden bir araba hırsızlığı ihbarı alan polis, yerini tespit ettikleri aracı bulmak için Kansas City'deki otoparka gitti. Polisler araca yaklaşırken, aracın içindeki iki kişiden biri olan adam, araçtan çıkıp koşarak uzaklaştı.

SİLAHSIZDI

Araçta bulunan diğer kişi 26 yaşındaki hamile bir kadın olan Leonna Hale'di. Genç kadın ellerini havaya kaldırarak silahı olmadığını ve hamile olduğunu gösterdi. Polisler hamile kadına 5 el ateş etti.

KANLAR İÇİNDEYKEN KELEPÇELENDİ

KRLP

Olayı görüntüleyen bir görgü tanığı, kadının teslim olmasına ve hamile olduğunu da belirtmesine rağmen 5 kez vurulduğunu söyledi. Aynı görgü tanığı, Hale'in yerde kanlar içerisinde yatarken kelepçelendiğini de ekledi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Genç kadının ağır yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındığı bildirildi. Sağlık durumunun ise iyiye gittiği açıklandı. Olaya karışan iki polis memurunun açığa alındığı duyuruldu. Başlatılan soruşturma ise hala sürüyor.

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