HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'de polis memuruna saldırı anı kamerada

ABD'de polis memuruna saldırı anı kamerada

DÜNYA HABERLERİ  | 09.04.2020 16:44 | Son Güncelleme

ABD'de polis ekipleri bir kişiyi gözaltına aldıkları sırada memurlardan biri saldırıya uğradı.

Şüpheli Nelson Jimenez (31), gözaltı sırasında bir polise arkadan yaklaşarak başına yumruk attı. O anlar amatör kameralarca saniye saniye kaydedildi.

New York eyaletindeki Bronx bölgesinde, polis ekipleri şüpheli bir kişiyi gözaltına alırken saldırıya uğradı. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, Jimenez'in polise arkadan yaklaştığı ve başına yumruk attığı görüldü.

Polisin ise darbeyle sarsıldığı; Jimenezin koşarak kaçtığı kameralara yansıdı. Kep ve maske takan Jimenez, saldırının hemen ardından yumruklar savurduğu polis memurundan kaçmaya çalıştı.

Yakın çevrede bulunan bir şarap evinde yakalanan Jimenez gözaltına alındı. Bronx Bölge Savcılığı?na suç duyurusunda bulunan polis memuru Nelson, Jimenez'den şikayetçi oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüsü yenen kadın: İçim yanıyor, dışım donuyordu Koronavirüsü yenen kadın: İçim yanıyor, dışım donuyordu
Koronavirüs kapan ikiz kardeşler birlikte doğup, birlikte öldüler!Koronavirüs kapan ikiz kardeşler birlikte doğup, birlikte öldüler!
Belinizdeki ağrı geçmiyorsa dikkat! Belinizdeki ağrı geçmiyorsa dikkat!
Anahtar Kelimeler:
ABD Polis memuru saldırı

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık harekete geçti! İl Müdür Yardımcısı görevden alındı

Bakanlık harekete geçti! İl Müdür Yardımcısı görevden alındı

Ölüm haberini veremiyorlar! İlk yorum

Ölüm haberini veremiyorlar! İlk yorum

'Koronavirüsü 2 günde öldüren ilaç bulundu' iddiası

'Koronavirüsü 2 günde öldüren ilaç bulundu' iddiası

Koronavirüs ne zaman bitecek? Prof. Dr. Kayhan tarih verdi

Koronavirüs ne zaman bitecek? Prof. Dr. Kayhan tarih verdi

Korkutan paylaşım: Eklem ağrısı ve baş dönmesi ile gittim

Korkutan paylaşım: Eklem ağrısı ve baş dönmesi ile gittim

Koronavirüs aşısı için çalışan Prof. Dr. Ovalı: Kanıtlandı

Koronavirüs aşısı için çalışan Prof. Dr. Ovalı: Kanıtlandı

İlginizi Çekebilir

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

Merkel'den korkutan açıklama: En büyük kriz

Merkel'den korkutan açıklama: En büyük kriz

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Koronavirüslü 56 yaşındaki adam, ölmeden önce bir gence tükürdü!

Koronavirüslü 56 yaşındaki adam, ölmeden önce bir gence tükürdü!

Salgının ilk merkez üssünden 4 kötü haber!

Salgının ilk merkez üssünden 4 kötü haber!

Diğer Haberler
Her şeyi birlikte yapan 66 yaşındaki ikiz kız kardeşler koronavirüs nedeniyle birlikte öldü

Koronavirüs kapan ikiz kardeşler birlikte doğup, birlikte öldüler!

Karantinanın kalktığı Wuhan’da on binlerce kişi kenti terk etti

Karantinanın kalktığı Wuhan’da on binlerce kişi kenti terk etti

Personelin koronavirüs olduğunu duyan yolcular denize atladı

Personelin koronavirüs olduğunu duyan yolcular denize atladı

Bilim insanlarından çarpıcı araştırma! Koronavirüs marketlerde böyle yayılıyor

Koronavirüs marketlerde böyle yayılıyor

Bu cilt rahatsızlıkları korona göstergesi olabilir!

Bu cilt rahatsızlıkları korona göstergesi olabilir!

Evinizden Mars'a seyahat mümkün

Evinizden Mars'a seyahat mümkün

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.