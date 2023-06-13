ABD'de rehabilitasyon merkezleri kapandı! Bağımlılıkla mücadele eden yüzlerce kişi evsiz kaldı

Phoenix'te "ayık yaşama evleri" olarak bilinen bağımlılık mücadele eden kişilerin konakladığı 100 rehabilitasyon merkezi için ayrılan fonun kesilmesi, çok sayıda insanı mağdur etti. Evsiz kalan Amerikan yerlilerine Navaho topluluğu yardım etti.

Navaho Topluluğu Başsavcısı Ethel Branch, Navaho kolluk kuvvetlerinin Phoenix sokaklarında yaşayan, çoğunluğu Navaho yaklaşık 270 Amerikan yerlisiyle irtibata geçtiğini söyledi.

İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK İÇİN ÇAĞRI MERKEZİ KURULDU

Evsiz kalan yerlilerle temas kuran ekiplerin yerel polis ve "Community Bridges" adlı sivil toplum kuruluşuyla koordineli çalıştığını belirten Branch, yerlilerin çoğunun lisanslı tesislere yerleştirilmeden önce kısa süreli motellerde kalmayı veya yerli yaşam alanlarına dönmeyi kabul ettiğini açıkladı. Ayrıca, mağdur yerlilere kalacak yer temini ve ihtiyaçların karşılanması için 211 numaralı çağrı merkezi kuruldu.

Arizona eyaleti yetkileri, söz konusu “ayık yaşama evlerinin” ruhsatsız oldukları gerekçesiyle kapatıldığını bildirmişti.

(AA)

