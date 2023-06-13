HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'de rehabilitasyon merkezleri kapandı! Bağımlılıkla mücadele eden yüzlerce kişi evsiz kaldı

ABD'de rehabilitasyon merkezleri kapandı! Bağımlılıkla mücadele eden yüzlerce kişi evsiz kaldı

13.06.2023 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika'da kapanan rehabilitasyon merkezlerinin ardından yüzlerce insanın mağdur edilmesi gündem oldu. Bağımlılıkla mücadele eden çok sayıda ABD yerlisi için çağrı merkezi kuruldu.

ABD'de rehabilitasyon merkezleri kapandı! Bağımlılıkla mücadele eden yüzlerce kişi evsiz kaldı

Phoenix'te "ayık yaşama evleri" olarak bilinen bağımlılık mücadele eden kişilerin konakladığı 100 rehabilitasyon merkezi için ayrılan fonun kesilmesi, çok sayıda insanı mağdur etti. Evsiz kalan Amerikan yerlilerine Navaho topluluğu yardım etti.

Navaho Topluluğu Başsavcısı Ethel Branch, Navaho kolluk kuvvetlerinin Phoenix sokaklarında yaşayan, çoğunluğu Navaho yaklaşık 270 Amerikan yerlisiyle irtibata geçtiğini söyledi.

İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK İÇİN ÇAĞRI MERKEZİ KURULDU

Evsiz kalan yerlilerle temas kuran ekiplerin yerel polis ve "Community Bridges" adlı sivil toplum kuruluşuyla koordineli çalıştığını belirten Branch, yerlilerin çoğunun lisanslı tesislere yerleştirilmeden önce kısa süreli motellerde kalmayı veya yerli yaşam alanlarına dönmeyi kabul ettiğini açıkladı. Ayrıca, mağdur yerlilere kalacak yer temini ve ihtiyaçların karşılanması için 211 numaralı çağrı merkezi kuruldu.

Arizona eyaleti yetkileri, söz konusu “ayık yaşama evlerinin” ruhsatsız oldukları gerekçesiyle kapatıldığını bildirmişti.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canavar anne 9 yaşındaki oğlunu öldürdü...Canavar anne 9 yaşındaki oğlunu öldürdü...
SMA yardım parası vurgunu! SMA yardım parası vurgunu!
Koronavirüs laboratuvardan mı çıktı? Dünya bu iddiaları konuşuyor: Yüzde 75'i ölmüşKoronavirüs laboratuvardan mı çıktı? Dünya bu iddiaları konuşuyor: Yüzde 75'i ölmüş
Anahtar Kelimeler:
Amerika abd bağımlılık rehabilitasyon rehabilitasyon merkezi

En Çok Okunan Haberler

Ünlü isim için flaş karar... Merkez Bankası'ndaki görevine son verildi

Ünlü isim için flaş karar... Merkez Bankası'ndaki görevine son verildi

19 ilçe birden il olabilir... Biri de İstanbul'un yanı başında

19 ilçe birden il olabilir... Biri de İstanbul'un yanı başında

Asgari ücret 2023 zammı o tarihe kadar tamam! Toplantı bitti ilk açıklama geldi

Asgari ücret 2023 zammı o tarihe kadar tamam! Toplantı bitti ilk açıklama geldi

Devlet Bahçeli'den asgari ücret açıklaması! 'Söz veriyorum'

Devlet Bahçeli'den asgari ücret açıklaması! 'Söz veriyorum'

Resmen haritadan silindi! Uzmanlar uyardı: Bir an önce…

Resmen haritadan silindi! Uzmanlar uyardı: Bir an önce…

Erdoğan'dan Azerbaycan'da kritik Şuşa mesajı!

Erdoğan'dan Azerbaycan'da kritik Şuşa mesajı!

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İkizler ikiz kardeşlerle sevgili! “Bazen karıştırıyoruz ama sorun değil”

İkizler ikiz kardeşlerle sevgili! “Bazen karıştırıyoruz ama sorun değil”

En iyi seyahat arkadaşı burada! Biggdesign valiz setinde %30 indirim

En iyi seyahat arkadaşı burada! Biggdesign valiz setinde %30 indirim

Rus turistin cesedi köpek balığının sindirim sisteminde bulundu

Rus turistin cesedi köpek balığının sindirim sisteminde bulundu

Sosyal medyada gündem yarattı! Tacizcisine terlikle ceza verdi

Sosyal medyada gündem yarattı! Tacizcisine terlikle ceza verdi

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.