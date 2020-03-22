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ABD'de sağlık çalışanları için her akşam alkış

DÜNYA HABERLERİ  | 22.03.2020 04:14 | Son Güncelleme

ABD'de Kovid-19 salgını nedeniyle iş hayatına devam etmek zorunda kalan sağlık çalışanlarına destek için her akşam 20.00'da alkış tutulmaya başlandı.

ABD'de sağlık çalışanları için her akşam alkış

ABD'deki hastane ve doktor örgütleri, Kovid-19 döneminde işlerini sürdürdüklerine işaret ederek, sosyal medya üzerinden ülke halkını her akşam saat 20.00'da balkonlara ya da camlara çıkıp, alkış tutarak kendilerine destek vermeye çağırdı.

Etkinliğe destek için de Twitter'da " #SOLIDARITYAT8" (Saat 8'de dayanışma) isimli bir hashtag açıldı. Ülkenin farklı yerinde ilk kez bu akşam düzenlenen etkinliğe katılanlar, çektikleri görüntüleri bu hashtag ile sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Türkiye de dahil olmak üzere daha önce İtalya, İspanya, Fransa gibi ülkelerde benzeri etkinlikler yapılmaya başlanmıştı.

Türkiye'de perşembe akşamından itibaren vatandaşlar her akşam 21.00'da sağlık çalışanlarına alkışlarla destek veriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başta olmak üzere, siyasetçiler de sağlık çalışanlarına alkışlarla desteğini bildirmek için bu etkinliklere katılan isimler arasında yer alıyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD Kovid-19 koronavirüs

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