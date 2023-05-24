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  4. ABD’de şaşkına çeviren anlar! Otoyolda kovboy ile inek arasındaki kovalamacanın görüntüleri büyük ilgi gördü

ABD’de şaşkına çeviren anlar! Otoyolda kovboy ile inek arasındaki kovalamacanın görüntüleri büyük ilgi gördü

24.05.2023 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Michigan eyaletindeki eyaletler arası yolda çiftlikten kaçan bir inek ile onu yakalamaya çalışan at üstündeki kovboy arasında kovalamaca yaşandı.

ABD’nin Michigan eyaletinde yer alan bir çiftlikten kaçan inek eyaletler arası yola çıktı. İneği yakalamak için peşinden gelen kovboy ile inek arasında eyaletler arası yolda kovalamaca yaşandı. Geçtiğimiz pazar günü yaşanan ilginç olay, Michigan Eyalet Polisi’ne ait bir devriye aracında bulunan araç kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı. Görüntülerde, at üstündeki kovboyun kement atmak için hazırlandığı görüldü.

Polis ekipleri, kovalamaca sırasında herhangi bir kaza yaşanmaması için eyaletler arası yolun bazı şeritlerini trafiğe kapattı. Polis tarafından yapılan açıklamada, “İnek suçlanmadı ve diğer tüm çiftlik hayvanlarına anlatacak bir hikayeyle çiftliğe geri döndü" dedi.

(İHA)

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