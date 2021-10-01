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  4. ABD'de şaşkına çeviren anlar! Terminale yaklaşan uçağın kanadına çıktı

ABD'de şaşkına çeviren anlar! Terminale yaklaşan uçağın kanadına çıktı

01.10.2021 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Miami kentindeki havaalanında terminale yaklaşan uçaktaki bir yolcu, acil çıkış kapısından uçağın kanadına çıkınca polis tarafından gözaltına alındı.

ABD’nin Florida eyaletinde yer alan Miami Uluslararası Havalimanında ilginç anlar yaşandı.

TEHLİKEDE OLDUĞUNU SÖYLEYEREK YARDIM İSTEMİŞ

Kolombiya'dan gelen bir uçak, havaalanına iniş yaptıktan sonra terminale doğru ilerledi. Bu sırada bir yolcu, acil çıkış kapısını açarak uçağın kanadına çıktı. O anlar bir cep telefonu kamerasına yansırken, Miami-Dade polisi tarafından yapılan açıklamada, yolcunun kanatta yürüdükten sonra bir alana atladığı ve tehlikede olduğunu söylediği belirtildi. Güvenlik görevlisiyle karşılaşan yolcunun tekrar tehlikede ve yardıma ihtiyacı olduğunu söyleyerek yardım istediği ifade edildi. Yolcunun ABD Gümrük ve Sınır Koruma görevlileri tarafından gözaltına alındığı aktarıldı. Gözaltındayken kendini kötü hissettiğini söyleyen yolcu, hastaneye götürüldü.

American Airlines tarafından yapılan açıklamada, “Miami'de uçaktan inerken, 920 sefer sayılı uçuşta bir müşteri, acil çıkış yoluyla uçaktan indi. Müşteri, kolluk kuvvetleri tarafından hemen gözaltına alındı. Ekip üyelerimize ve kolluk kuvvetlerine hızlı müdahalesi için teşekkür ederiz” denildi.

(İHA)

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