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  4. ABD'de şaşkına çeviren olay! ''Bende virüs var'' deyip, markette tükürmediği ürün kalmadı

ABD'de şaşkına çeviren olay! ''Bende virüs var'' deyip, markette tükürmediği ürün kalmadı

26.08.2021 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüse yakalandığı öne sürülen ve süpermarkette yemek üzerine öksüren bir kadın hapis cezasına çarptırıldı. Sebzeleri, etlerin ve ekmeklerin üzerine öksüren Margaret Ann Cirko'nun "Bende virüs var, şimdi hepiniz hasta olacaksınız" diye bağırdığı kaydedildi.

ABD'de şaşkına çeviren olay! ''Bende virüs var'' deyip, markette tükürmediği ürün kalmadı

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Wilkes-Barre bölgesinde meydana gelen olayda Margaret Ann Cirko adındaki kadın koronavirüs olduğunu söyleyip bulunduğu süpermarketteki birçok ürüne tükürüp, herkesi hasta edeceğini söyledi.

Marketin fırın, şarküteri, sebze ve meyvelerin yer aldığı alandaki ürünlere tükürdüğünü gören müşteriler durumu güvenliğe haber verdi. Gözaltına alınan kadın yaptığı suçu kabul ederken özür diledi ama hapis cezası almaktan kurtulamadı.

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''SAPIKÇA BİR ŞAKA''

Süpermarket zincirinin sahibi Joe Fasula, ''35 bin dolarlık ürünlerin hepsini çöpe atmak zorunda kaldık. Bu sapıkça bir şaka olmalı'' şeklinde konuştu.

Cirko'nun duruşması sırasında avukatı, Covid-19 testinin negatif çıktığını ve sarhoş olduğu için böyle davrandığını söyledi, ancak mahkeme başkanı bu davranışın ''Tamamen rezil davranış'' olduğunu söyleyerek söz konusu kadına 2 yıl hapis cezası verdi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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