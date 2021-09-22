ABD'de şaşkına çeviren olay! Evleri yandı, o evlenme teklifi yaptı: Yüzüğü enkazdan çıkardım

Sean Matthews, sevgilisi Kellie Stanley'e, yeni taşınmalarının birinci yıl dönümü şerefine Fuquay-Varina'daki yeni evlerinde evlenme teklifi etmek istedi ancak evlerinin yanması olayı bambaşka bir boyuta taşıdı.

Fox News'e konuşan Sean, "O gece ailesi, arkadaşları ve komşuları oradayken evlenme teklifi yapmak istedim. Onu artık nişanlım olarak yanımda görmek istiyordum. Ancak evimiz herkes dışarıdayken arka taraftaki verandadan yanmaya başladı. Biz o sırada eve 10 dakika uzaklıktaydık. Komşularımızın haber vermesi üzerine hemen eve geldik. Olası bir patlamanın önüne geçebilmek için komşularımız gaz vanalarını kapatmış. Evi kurtarmak için biz gelene kadar mücadele etmişler ancak evin bir kısmı yanmış durumda.

''TRAJEDİYE ODAKLANMAK YERİNE OLUMLU BİR ŞEY YAPTIK''

Yangın söndürüldükten sonra aklıma kasada sakladığım nişan yüzüğü geldi. Enkazın içinde yürüdüm ve odamdaki kasaya yöenldim. Neyse ki ateşe dayanıklı bir kasaydı ve yüzük bıraktığım gibi duruyordu. O an hemen diz çöküp kafamda ne söyleyeceğimi düşünüp teklif ettim. Biraz tuhaf bir durumdu ama bunu o anda yapmak inanılmazdı. Trajediye odaklanmak yerine olumlu bir şey yaptık'' dedi.

Matthews ve Stanley şimdilik bir arkadaşında kalıyorlar, ancak gelecek ay evlerini yeniden inşa etmeye başlayacaklar. Öte yandan komşuları çift için bir yardım kampanyası başlattı.

Fuquay-Varina İtfaiyesi hala yangına neyin neden olduğunu araştırıyor ancak çifte, eğer uyuyor olsalardı muhtemelen hayatta kalamayacakları söylendi çünkü duman alarmları hiç çalmamıştı.



