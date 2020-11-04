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ABD'de seçim heyecanı! Başkan adayı Biden konuştu, Trump'tan jet yanıt geldi

DÜNYA HABERLERİ  | 04.11.2020 08:50 | Son Güncelleme

ABD'de başkanlık seçim sonuçları için nefesler tutulurken Joe Biden ve Donald Trump'tan peş peşe açıklamalar geldi.

ABD'de seçim heyecanı! Başkan adayı Biden konuştu, Trump'tan jet yanıt geldi

ABD'deki başkanlık seçimlerinde oy sayımı sürerken Demokrat Başkan Adayı Joe Biden kameralar karşısına geçerek ilk açıklamasını yaptı.

BIDEN: ÇOK İYİ HİSLERİMİZ VAR

Joe Biden'ın konuşmasından satır başları şöyle;

"Bulunduğumuz yerden mutluyuz. Arizona'yı şimdiden kazandığımızı söylediler. Michigan, Wisconsin için de çok iyi hislerimizi var. Pennysilvanya'yı da kazanacağız. Sonuçları almamız uzun sürebilir, yarını bulabilir. Kimin kazandığını söylemek ne bana ne Donald Trump'a düşer. Tüm ekibe teşekkür ederim. Sabrınız harikaydı."

TRUMP'TAN JET YANIT

Biden'in açıklamasının hemen ardından Donald Trump'tan da jet yanıt geldi. Sosyal medya hesabından peş peşe mesajlar paylaşan Trump şu ifadelere yer verdi;

"BÜYÜK ilerliyoruz, ancak seçimi 'ÇALMAYA' çalışıyorlar. Bunu yapmalarına asla izin vermeyeceğiz. Sandıklar kapandıktan sonra oy kullanılamaz!"

Öte yandan Trump bu akşam açıklama yapacağını duyurdu.

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