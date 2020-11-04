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ABD'de seçimin 'kaybedeni' anket şirketleri oldu!

DÜNYA HABERLERİ  | 04.11.2020 10:11 | Son Güncelleme

ABD’deki seçim sürecinde birçok anket şirketi Demokrat aday Joe Biden'ın en az yedi puan ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ı geride bırakacağını açıklarken, seçimin şuana kadar başa baş gitmesi anket şirketlerini yanılttı.

ABD'de seçimin 'kaybedeni' anket şirketleri oldu!

Tüm dünya ABD seçim sonuçlarının ne olacağını merak ediyor. Milyonlarca Amerikalı 46.başkanlarının Cumhuriyetçi Donald Trump mı, Demokrat Joe Biden mı olacağına karar vermek için sandık başına gitti.

Sandıklar TSİ ile sabaha karşı kapanırken, yarış bıçak sırtı ilerliyor. Tarihi seçim sürecinde birçok anket, Demokrat Joe Biden'ın en az yedi puan önde olduğunu ve seçimi kazanacağını duyurmuştu. Ancak gelen son verilere göre, Cumhuriyetçi Donald Trump'ın zafer ilan etmesine çok yakın olduğu görülüyor.

SALINCAK EYALETLERDE "TRUMP" ÖNDE

Beyaz Saray'ın yeni sahibi olmak için ulaşılması gereken toplam 270 delege sayısının 101'ine sahip olan 6 salıncak eyalet ise; Florida, Wisconsin, Pennsylvania, Kuzey Carolina, Michigan ve Arizona olarak biliniyor. Şuanki gelen verilere göre ise Cumhuriyetçi Donald Trump birçok salıncak eyalette yarışı önde götürüyor.

ANKET ŞİRKETLERİ 2016'DA DA YANILMIŞTI

ABD'de anket şirketleri 2016 yılındaki seçimlerde de hüsrana uğramıştı. 14 Kasım 2016'da ülke geneli anketlerde Demokrat aday Hillary Clinton 1,6 puan önde gidiyordu. Hatta seçimlerin yapıldığı 8 Kasım 2016 günü bile Hillary Clinton'ın 3,3 puanla Trump'ın önünde olduğu gözüküyordu. Seçim gecesi ise sandıklardan "sürpriz" sonuç çıkarak, Trump Beyaz Saray'ın yeni sahibi olmuştu.

ANKET ŞİRKETLERİ NEDEN YANILDI?

Anket şirketlerinin yanılmasının en büyük nedeninin yanlış örneklem seçilerek bu örneklemler üzerinden seçim tahmini yapılması olduğu belirtiliyor.

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