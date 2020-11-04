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ABD'de seçimlerin kaderini belirleyecek 4 kritik eyalet!

DÜNYA HABERLERİ  | 04.11.2020 08:32 | Son Güncelleme

2020 ABD Başkanlık seçimlerinin sonuçlarına kilitlenmiş durumda. Demokrat Başkan adayı Joe Biden'ın mı yoksa Cumhuriyetçi mevcut Başkan Donald Trump'ın bir kez daha mı ipi göğüsleyeceği merak konusu. ABD'de salıncak eyaletler olarak tanımlanan 4 eyalet seçim sonuçlarını değiştirecek.

ABD'de seçimlerin kaderini belirleyecek 4 kritik eyalet!

ABD'deki seçimlere tüm dünya kilitlenmiş durumda. Wisconsin, Arizona, Michigan ve Pennysylvania'da sonuçlar bekleniyor. Zira bu 4 eyaletten çıkacak sonuçlar seçimin tüm kaderini etkileyecek.

ABD seçimlerinde koltuğunu korumaya çalışan Başkan Donald Trump, başkanlık yarışında kalması için kazanması şart olan Florida eyaletinde Demokrat rakibi Joe Biden'ın önünde giderken, seçimin sonucunu belirleyen bir düzineye yakın eyalette net bir kazanan henüz bulunmuyor.

OHIO'DA KİM ÖNDE?

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde kritik önem taşıyan eyaletlerden Ohio'yu Cumhuriyetçi aday Donald Trump kazandı.

Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan seçim sonuçlara göre, Trump Ohio'da rakibi demokrat aday Joe Biden'ı geride bıraktı. Böylece Trump, Ohio'dan 18 delegeyi hanesine yazdırmış oldu.

Sandıkların açılmasının ardından iki aday da partilerine yakın olan eyaletleri tahmin edildiği gibi kazanırken, kazananı belirleyen yaklaşık 12 "salıncak" eyalette adayların oyları birbirine çok yakın seviyelerde bulunuyor.

ABD'de seçimlerin sonuçları eyaletlerde verilen oylara göre o eyaletin Seçiciler Kurulu'ndaki temsilcileri tarafından belirleniyor. Adayların başkanlığı kazanması için Seçiciler Kurulu'ndaki 538 temsilciden en az 270 oy toplaması gerekli.

Trump'ın Florida'yı kazanamaması halinde seçilme ihtimalinin son derece azalmış olacak. Biden'in ise Florida'yı kaybetse bile başka salıncak eyaletleri kazanarak şansını sürdürebilecek.

Oyların %93'ünün sayıldığı Florida'da Trump'ın %51.2, Biden'ın %47.8 oy aldığı görüldü.

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