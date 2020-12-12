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ABD’de seri katil ‘Zodyak’ın şifresi 51 yıl sonra çözüldü

12.12.2020 18:57 | Son Güncelleme:
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ABD’de seri katil ‘Zodyak’ın şifresi 51 yıl sonra çözüldü

ABD’de 1960 ile 1970’li yıllarda California eyaletinde seri cinayetler işleyen ve bugüne kadar yakalanamayan katilin o dönemde gazeteye ‘Zodyak’ imzasıyla gönderdiği şifreli mektupların kodları, 51 yıl sonra deşifre edildi.

California eyaletinde 1960 ile 1970 yılları arasında San Francisco kenti ve çevresinde 37 kişiyi öldürdüğü iddia edilen katilin, 51 yıl önce basına ‘Zodyak’ imzasıyla gönderdiği mektuplardaki kodların deşifre edildiği açıklandı. Katilin gönderdiği ilk şifreli mektup 1960’larda deşifre edilmiş ve mesajda “Öldürmeyi seviyorum çünkü çok eğlenceli” dediği anlaşılmıştı.

ŞİFRE ÇÖZÜCÜ DEŞİFRE ETTİ

Şifre çözücü olarak çalışan David Oranchak, katilin gönderdiği diğer şifreli mektuplar üzerinde uzun yıllar çalıştı ve 340 sembolden oluşan kodları deşifre ettiğini açıkladı. Deşifre edilen katilin mesajlarda “Umarım beni yakalamaya çalışırken çok eğlenirsiniz” ve “Gaz odasından korkmuyorum çünkü beni daha erken cennete gönderecek. Çünkü artık benim için çalışacak kadar kölem var” dediği anlaşıldı. Virginia'da yaşayan 46 yaşındaki Oranchak, 2006'dan beri Zodiac'ın kodları üzerinde çalışıyordu.

ZODIAC FİLMİ ÇEKİLMİŞTİ

Zodyak katili, işlenen cinayetlerin basında yer almaya başlamasıyla Kasım 1969'da San Francisco Chronicle gazetesine içinde bir dizi sembol bulunan şifreli mektuplar göndermeye başlamıştı. ‘Zodyak Katili’ soruşturması uzun yıllar devam etmiş ancak polis ve FBI cinayetlerin sorumlusu katili tespit edememişti. Soruşturma ve katil hakkında, birçok kitap yazılmış ve “Zodiac” adlı filme konu olmuştu.

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FBI: SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

FBI sözcüsü Cameron Polan yaptığı açıklamada “Zodyak Katili, Kuzey Kaliforniya'da birçok topluluğu terörize etti ve onlarca yıl geçmesine rağmen, bu acımasız suçların kurbanları için adalet aramaya devam ediyoruz” dedi. Polan, Zodiac Katili soruşturmasının FBI San Francisco bölümü için devam eden bir soruşturma olduğunu da sözlerine ekleyerek, "Soruşturmanın devam eden niteliği nedeniyle, mağdurlara ve ailelerine saygı duyulduğundan, şu anda daha fazla yorum yapmayacağız" dedi.

Zodyak Katili resmi olarak 5 cinayetten sorumlu tutulmuş, 2 kurban ise elinden kaçmıştı.

(DHA)

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