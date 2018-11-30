ABD'de şiddetli deprem! Tsunami uyarısı

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, 6,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Anchorage kentinin 12 kilometre kuzeyi olduğunu duyurdu.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Açıklamada, 40 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntıdan sonra Alaska'nın güney sahilleri için tsunami uyarısı verildi.

Anchorage'da binaların sallanmasına yol açan depremde can ya da mal kaybı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, Alaska eyaletinde meydana gelen ve 6,6 büyüklüğündeki deprem hakkında sosyal medya hesabında açıklamada bulundu. Trump, depremin şiddetine vurgu yaparak, "Lütfen size yardım etmek için yönlendirmelerde bulunan üst düzey eğitimli uzmanların yönlendirmelerini takip edin. Federal hükümetiniz hiçbir masraftan kaçınmayacak, Tanrı hepinizi korusun” ifadelerini kullandı.

