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ABD'de şiddetli deprem! Tsunami uyarısı

DÜNYA HABERLERİ  | 30.11.2018 22:53 | Son Güncelleme

ABD'nin Alaska eyaletinde 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntıdan sonra Alaska'nın güney sahilleri için tsunami uyarısı verildi. ABD Başkanı Donald Trump, Alaska’da meydana gelen şiddetli deprem hakkında açıklamada bulundu. Trump, vatandaşları yönlendirmeleri takip etmeleri konusunda uyardı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, 6,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Anchorage kentinin 12 kilometre kuzeyi olduğunu duyurdu.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Açıklamada, 40 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntıdan sonra Alaska'nın güney sahilleri için tsunami uyarısı verildi.

Anchorage'da binaların sallanmasına yol açan depremde can ya da mal kaybı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

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TRUMP'TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, Alaska eyaletinde meydana gelen ve 6,6 büyüklüğündeki deprem hakkında sosyal medya hesabında açıklamada bulundu. Trump, depremin şiddetine vurgu yaparak, "Lütfen size yardım etmek için yönlendirmelerde bulunan üst düzey eğitimli uzmanların yönlendirmelerini takip edin. Federal hükümetiniz hiçbir masraftan kaçınmayacak, Tanrı hepinizi korusun” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Alaska deprem tsunami

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Alaska abd mi oluyor ? Alaska kanada da. Ayrıca 6.6 depremde tsunami olmaz.
DÜNYA VE GÜNEŞ SİSTEMİ HİÇ ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK,SOS VERİYOR ARTIK...BU BÖLGEYE NADİR DEPREM OLUR,İLGİNÇ.
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