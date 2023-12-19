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  4. ABD'de şiddetli yağış ve fırtına! 4 kişi hayatını kaybetti

ABD'de şiddetli yağış ve fırtına! 4 kişi hayatını kaybetti

19.12.2023 23:38 | Son Güncelleme:
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ABD'nin kuzeydoğu eyaletlerinde etkili olan şiddetli fırtına ve yağışlar nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

ABD'de şiddetli yağış ve fırtına! 4 kişi hayatını kaybetti

The Washington Post'un haberine göre, ülkenin kuzeydoğu eyaletlerinde etkili olan yağış ve hızı saatte 140 kilometreyi bulan rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Bölge yetkililerinin açıklamalarında, Pensilvanya, Güney Carolina, Maine ve Massachusetts eyaletlerinde 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

800 BİNDEN FAZLA KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI

Öte yandan, 800 binden fazla kişinin bir süre elektriksiz kaldığı, 500 bin kişinin hala elektriği olmadığı bildirildi.

Fırtınaya ilişkin dün New York Belediyesi ani sel baskınlarına karşı vatandaşları uyarmıştı.

Belediye Başkanı Eric Adams, New Yorklulara zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve toplu taşıma araçlarını kullanmaları tavsiyesinde bulunmuştu. (AA)

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